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«Одобрен уже в 58 странах»: в РФПИ сообщили о регистрации «Спутника V» в Мали

30 марта 2021, 22:45  •  71 • В России
Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации вакцины против коронавируса «Спутник V» в Мали. В РФПИ уточнили, что российский препарат одобрен уже в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что страна намерена с апреля закупить у России 1 млн доз «Спутника V».
 
© REUTERS/Agustin Marcarian
 

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации вакцины против коронавируса «Спутник V» в Мали. Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры. В РФПИ уточнили, что российская вакцина одобрена уже в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

«По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире», — отметили в фонде.

Вместе с тем канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что страна намерена с апреля закупить у России 1 млн доз «Спутника V». Австрийский лидер отметил, что в вопросе борьбы с пандемией «не должно быть геополитических шор».

«Важно только одно — эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест», — приводит ТАСС заявление Курца.

Как уточнили в ведомстве федерального канцлера, Австрия и Россия сейчас ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата тремя траншами — с поставками в апреле, мае и июне 2021 года.

Ранее Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно быстрее зарегистрировать для применения в Европе российскую и «все безопасные» вакцины, отметив, что «чем больше их будет, тем лучше».

Напомним, в Европе на фоне сложной обстановки с распространением коронавирусной инфекции продолжают звучать призывы использовать в борьбе против пандемии российскую вакцину «Спутник V», которая в настоящее время проходит проверку в EMA. С просьбой ускорить процедуру допуска выступали премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер и премьер Тюрингии Бодо Рамелов. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги заявили о готовности на национальном уровне принять решение о применении российского препарата, если он не будет одобрен EMA.

Ситуация с коронавирусом в России

 

В России за прошедшие сутки было выявлено 8277 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1291) и Санкт-Петербурге (719).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 9588 человек, 409 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 536 820, с начала пандемии скончались 98 442 человека, 4 155 996 пациентов вылечились.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 119,9 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

  • © REUTERS/Evgenia Novozhenina

Кроме того, ведомство разрешило обеспечивать минимальный уровень охвата населения тестированием на коронавирус в 200 тестов в сутки на 100 тыс. человек любым методом, а не только ПЦР. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передаёт ТАСС.

При этом заместитель руководителя ведомства Ирина Брагина сообщила, что Россия находится в тройке мировых лидеров по охвату тестированием на COVID-19. По её словам, 99% результатов тестов на коронавирус выдаются менее чем за 48 положенных часов.

Между тем в правительстве сообщили, что результаты тестов на COVID-19 будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале «Госуслуги». Как пояснили в кабмине, «информация будет передаваться по защищённым каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет».

«При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным», — говорится в сообщении.

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко отметил снижение заболеваемости COVID-19 в России. Он также добавил, что говорить о третьей волне эпидемии в стране преждевременно. Министр также рассказал о формировании иммунитета у перенёсших заболевание россиян.

«Сегодня у тех пациентов, которые перенесли подтверждённую коронавирусную инфекцию, мы видим, что на протяжении до полугода практически у всех сохраняется иммунитет», — рассказал он в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Ранее заместитель Мурашко Татьяна Семёнова заявила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения коронавируса. С ней не согласился заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, отметивший рост коллективного иммунитета у населения.

«Очень быстро растёт иммунная прослойка — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации, поэтому ожидать, что будет ещё какой-то очень большой подъём, не приходится», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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