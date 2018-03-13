«Однозначное вмешательство»: как США и Германия пытаются повлиять на президентские выборы в России

Директор ЦРУ Майкл Помпео снова выступил с заявлением о российском вмешательстве в американские выборы. Однако, как отмечают опрошенные RT эксперты, страны Запада сами открыто пытаются влиять на ход российской избирательной кампании: агитируют за отдельных кандидатов в президенты РФ, стремятся дискредитировать электоральный процесс и даже призывают к срыву голосования. Один из последних примеров — материал немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle «Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России». О двойных стандартах западных СМИ и медиатехнологиях по дестабилизации ситуации в РФ — в материале RT.

Директор ЦРУ США Майкл Помпео в очередной раз заявил о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

«В это были вовлечены именно русские», — подчеркнул накануне в интервью телеканалу FOX News глава американской спецслужбы.

Одним из доказательств, которые традиционно предъявляет американское разведсообщество, является «негативная позиция» ряда российских СМИ, в частности телеканала RT и агентства Sputnik, по отношению к кандидату на пост президента Соединённых Штатов Хиллари Клинтон.

Тем не менее, как заметили 12 марта 2018 года пользователи Telegram, работающие на территории России западные СМИ не стесняются не только агитировать за отдельных кандидатов, но и призывать к срыву выборов. Внимание пользователей привлекла публикация Deutsche Welle под названием «Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России».

«Немецкая волна» (так переводится название телерадиокомпании) заботливо объясняет, чем бойкот отличается от протестного голосования. Какое вмешательство в выборы, о чём вы?» — иронически спрашивает Telegram-канал «Доктор прописал».

«Я понимаю, что три твита на общую сумму восемь рублей ноль пять копеек обрушили демократию США и вторглись в сердце рабочей Америки. Вот это было вмешательство. А вот это — инструкции по бойкоту выборов со стороны немецкой «качественной прессы» — это, конечно, так, погулять вышли с белыми шарфиками», — отмечает канал с говорящим названием «*** you, that’s why».

По мнению политолога, эксперта фонда «Народная дипломатия» Владимира Киреева, это «однозначное вмешательство в выборы».

«Это совершенно недопустимо. Нам нужно избавляться от клише, что они работают на наше благо, избавляться от полуколониального сознания», — отметил эксперт.

Как отметил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, то, что представители российских несистемных политических сил в лице Навального и Ходорковского публикуют свои советы на площадках, которые принадлежат западным государствам, не является случайностью.

«Это говорит о смычке внешней управляющей силы и собственно оппозиционных ячеек, которые выступают проводниками интересов Соединённых Штатов Америки на территории нашего государства», — отмечает политолог.

По его словам, попытки вмешиваться во внутренние дела страны осуществляются через такие информационные структуры и через скоординированные с ними действия российской либеральной деструктивной оппозиции.

В преддверии российских выборов DW отметилась серией карикатур на представителей российских властей и запуском юмористического мультсериала «Заповедник», где в сатирической форме представлены фигуры российской и мировой политики. Основной посыл тот же: президентские выборы в России — якобы фарс.

Власти Крыма: Украинские политики должны слезно просить прощения у крымчан «Главная задача внешних сил в нынешнем электоральном цикле — дискредитировать сам институт выборов и выставить их нелегитимными, — утверждает Данюк. — Для этого им необходимо обеспечить максимально низкую явку».

Цель — дестабилизация

Наряду с Deutsche Welle активно освещают тему российских выборов и другие иностранные СМИ, в частности «Радио Свобода»* (с его дочерними медиа) и «Голос Америки»**. Они финансируются американским Советом управляющих по вопросам вещания (BBG). Годовой бюджет этого правительственного агентства, напрямую подчиняющегося Госдепу США, составляет более $680 млн.

О вмешательстве западных СМИ в российские выборы заявил во время презентации соответствующего доклада комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ её глава Андрей Климов.

«Боясь вступать с нами в вооружённые столкновения, они ведут войну без боевых действий. Сегодня поле битвы — это наши президентские выборы», — подчеркнул сенатор.

Андрей Климов

РИА Новости

© Алексей Филиппов

О попытках США вмешаться в политические процессы в РФ заявил во время интервью телеканалу NBC News Владимир Путин.

«Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: «Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь». Представляете, они даже этого не отрицают», — подчеркнул российский президент.

Ранее в интервью Fox News экс-директор ЦРУ Роберт Джеймс Вулси заявил, что США вмешиваются в выборы за рубежом, только если для этого есть «достойная причина».

По словам политолога, попытки вмешательства в российский электоральный процесс будут и после выборов.

«Это организация различного рода экзитполов, использование правозащитных, наблюдательных организаций по типу НПО, будет массированная атака и во время самого голосования и заранее ангажированная интерпретация после. Информационный маховик уже запущен», — подчеркнул Данюк.

Продолжение следует

«То, что находится в публичной плоскости — лишь верхушка айсберга, — считает Киреев. — Работа по навязыванию своей позиции нашей стране ведётся по множеству направлений. В частности, речь идёт о работе с федеральными чиновниками и персональной работе, которая ведётся с крупными бизнесменами, чтобы они финансировали оппозиционные силы. Проводится работа и с национальными республиками, и с отдельными регионами РФ».

Так, в преддверии президентских выборов новый посол США в России Джон Хантсман продемонстрировал значительную активность на региональном направлении. С конца ноября 2017-го он посетил Санкт-Петербург, Екатеринбург, Свердловскую область и Татарстан. Намеревался побывать на Сахалине и в Приморье, но руководители этих регионов отказались с ним встречаться. В ходе визита в Екатеринбург Хантсман заявил, что общение с оппозиционными политиками для него — обычное дело.

Посол США в РФ Джон Хантсман

РИА Новости

© Сергей Пятаков

«Это нормальный ход дипломатической работы. Когда я был послом в Сингапуре, в Китае, губернатором штата Юта, я всегда старался встречаться с людьми, придерживающимися разных мнений», — подчеркнул представитель США.

По словам Данюка, насколько успешно ведётся такая работа, покажет время, но «России надо привыкнуть к тому, что Соединённые Штаты будут и дальше пытаться вмешиваться в политическую жизнь страны». Главное, по словам эксперта, вовремя находить и купировать каналы влияния.

«Эти нападки будут совершаться постоянно и не закончатся, даже если глобальный электоральный цикл будет пройден, продолжатся после президентских и следующих парламентских выборов», — утверждает политолог.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.