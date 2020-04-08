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Одной рукой - за горло, второй - за тестикулы: Сатановский дал совет "общения" с ЕС и США

08 апреля 2020, 00:35  •  94 • В мире
Политолог Евгений Сатановский объяснил, как надо общаться со странами ЕС и США. При том что ранее политики этих государств уже заявили, что не собираются снимать санкции, несмотря на помощь России в борьбе с коронавирусом. "Крепко держа собеседника одной рукой за глотку, а второй – за тестикулы, тихо и внятно излагать ему, чего ты от него хочешь", - иронично написал Сатановский.
Политолог Евгений Сатановский напомнил, что коронавирус хорошо показал царящий в мире порядок "каждый сам за себя". В пример он привёл и перехваты грузов, которые предназначались для других стран, и попытки шантажировать более слабых, чтобы добиться поставок медицинского оборудования и лекарств. Сатановский обратил внимание и на поведение американцев, которые ведут себя в своём стиле - пытаются закрыть глаза на все соглашения, всем "нахамить и пригрозить".
"Брюссельский официоз как воды в рот набрал, стеснительно молча в ответ на крики членов ЕС о спасении не только жизней их граждан, но и экономик", - иронично написал Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".
При этом в ООН уже подтвердили, что отменять санкции против России не собираются, даже несмотря на помощь в борьбе с коронавирусом. "Надежды на то, что мы им поможем, они нам спасибо скажут, пусты и безвидны", - подытожил эксперт.
"Работает опция: крепко держа собеседника одной рукой за глотку, а второй – за тестикулы, тихо и внятно излагать ему, чего ты от него хочешь, прижав к стенке и периодически постукивая об неё головой. Чтобы не дёргался, приставив ему кольт к виску. И с американцами. И с ЕС", - написал Сатановский.
Напомним, на днях в ООН не прошёл проект резолюции, подготовленной российской стороной. В нём наша страна требовала отменить односторонние экономические меры. Россия настаивала, что это помешает сообща бороться с глобальной общей угрозой коронавируса. Россию поддержали ещё 28 стран - членов ООН. Однако против оказались США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия.
Документ, кроме всего прочего, призывал помогать пострадавшим от коронавируса странам. Особенно нужно было обратить внимание на развивающиеся государства. Россия, руководствуюясь имперскими принципами, решила взять ответственность на себя. Однако теперь эти меры оказались под вопросом.

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