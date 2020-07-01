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Одной показалось мало? В США вышла ещё одна статья о "сговоре" России с талибами

01 июля 2020, 12:00  •  35 • Политика
Газета The New York Times опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами. Прошлая уже признана фейком властями США, но американских журналистов это не остановило.
Американская газета The New York Times выпустила новую статью о том, что Россия платит премии боевикам, связанным с группировкой "Талибан" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), за убийства американских военных в Афганистане. Предыдущий материал издания на эту тему опровергнут официально властями США.
В новой статье утверждается, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счёта, который якобы контролирует российская военная разведка, на счёт, связанный с талибами. Газета пишет, что это доказывает существование программы денежного вознаграждения боевиков за убийство военных США в Афганистане. Как и в прошлый раз, сведения подаются со ссылкой на некие анонимные источники.
Также издание пишет, что удалось даже установить имена многих афганцев, связанных с программой денежных вознаграждений, среди которых "человек, который, вероятно, служил посредником для распределения средств и который сейчас, вероятно, находится в России". Кроме того, NYT заявляет, что за последние 6 месяцев в Афганистане задержано несколько бизнесменов, подозреваемых в посредничестве между российской разведкой и "Талибаном".
Напомним, что прошлый материал газеты хоть и был признан фейковым, вызвал широкий резонанс. Одна часть граждан США потребовала наказать газету за публикацию ложных сведений, другая стала призывать "поквитаться с русскими". Посольство России в Вашингтоне уже обратилось в Госдеп по поводу поступивших угроз.

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