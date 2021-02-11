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«Одной из двух утверждённых на национальном уровне»: представитель ВОЗ привилась от COVID-19 российской вакциной

11 февраля 2021, 12:25  •  83 • В России
В России за сутки выявили 15 038 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 4 027 748, при этом выздоровели 3 538 422 пациента, умерли 78 867. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что привилась одной из двух зарегистрированных в стране вакцин. В то же время власти Украины запретили регистрацию вакцин от COVID-19, разработанных или произведённых в России. Между тем СМИ со ссылкой на промежуточные выводы экспертов ВОЗ сообщают, что коронавирусная инфекция могла получить распространение до декабря 2019 года.
 
Reuters © Shamil Zhumatov
 

За последние сутки в России выявили 15 038 новых случаев COVID-19. Наибольшее число зарегистрировано в Москве (2040), Санкт-Петербурге (1127) и Московской области (721).

Выздоровел 21 961 пациент, 553 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 4 027 748. Выздоровели 3 538 422 человека, скончались 78 867.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 105,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 649 тыс. человек.

Накануне власти Чечни и Удмуртии сообщили, что на территории республик отменяется обязательное ношение масок. Решение руководителей субъектов РФ оценил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«В Чечне и в Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учётом выборочных групповых исследований на напряжённость иммунитета дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», — цитирует его НСН.

В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что привилась одной из двух зарегистрированных в России вакцин.

«Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, — это индивидуальное решение каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утверждённых на национальном уровне вакцин. Я хорошо себя чувствую. Что касается решений других людей, то это остаётся на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни», — приводит ей слова ТАСС.

11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработали специалисты НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Накануне в центре сообщили, что в гражданский оборот выпущено уже почти 7 млн доз вакцины. Оба компонента препарата получили более 1,7 млн человек.

14 октября была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная ГНЦ «Вектор» в Новосибирской области. При этом в зарубежные научные журналы направлены результаты первой и второй фаз клинических исследований вакцины.

Между тем на Украине на законодательном уровне запретили регистрацию вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных или произведённых в России.

«Постановить, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанным Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать «Спутник V», поскольку эффективность российской вакцины якобы не была доказана. Решение украинского лидера оценил пресс-секретарь президента России: «Если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы её принять с благодарностью».

  • Reuters
  • © Shamil Zhumatov

В то же время в газете The Washington Post был опубликован материал, посвящённый «Спутник V». В статье колумнист Ишан Тарур отметил, что если недавно препарат «вызывал насмешку», то сейчас ситуация вокруг вакцины сравнима с «историей глобального успеха» и может принести победу Кремлю за счёт «мягкой силы». Такой разворот произошёл после публикации в журнале The Lancet работы, подтвердившей высокую безопасность и эффективность российской разработки.

«Более десятка стран одобрили использование вакцины, и это продолжится после одобрения The Lancet. «Спутник V» значительно дешевле западных вакцин-конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения, что усложнило бы распространение препарата от Pfizer в большинстве развивающихся стран», — говорится в статье.

Помимо этого, издание The Wall Street Journal сообщило, что эксперты Всемирной организации здравоохранения не исключают, что SARS-CoV-2 начал распространяться на территории Китая в октябре 2019 года, а не в декабре.

Специалисты международной миссии ВОЗ установили, что в октябре в центральной части КНР госпитализировали 92 человека, у которых были симптомы, аналогичные тем, что вызывает COVID-19. При этом власти Китая провели у них тесты на антитела, которые в большинстве случаев дали отрицательный результат.

«Необходимо провести дополнительные исследования», — заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года назвала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции по всему миру превысило 107 млн, при этом от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 2,354 млн человек.

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