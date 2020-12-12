«Односторонняя провокационная деятельность»: как санкции ЕС против Турции отразятся на отношениях Анкары и Брюсселя

Евросоюз намерен расширить санкции против Турции. На такой шаг пошли лидеры европейских стран во время саммита ЕС, который состоялся в Брюсселе 10—11 декабря. В заявлении, принятом по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза, Турцию обвинили в провокациях и односторонних мерах в Восточном Средиземноморье. Речь идёт о бурении на шельфе Кипра, где Турция продолжает работы, несмотря на протест ЕС. Анкара, в свою очередь, считает, что имеет право на разработку богатых месторождений газа в этом районе. По мнению экспертов, выгода от разработки шельфа может превысить возможный ущерб от европейских санкций. Эта история не приведёт к разрыву отношений Турции с Евросоюзом, но негативно скажется на перспективах вступления страны в ЕС, полагают аналитики.

Евросоюз расширит перечень индивидуальных санкций против Турции. Такое решение приняли главы стран — участниц ЕС на саммите в Брюсселе. Соответствующее заключение опубликовал в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

Причиной для усиления ограничений стали геологоразведочные работы, которые Турция ведёт на шельфе Кипра в Средиземном море. С точки зрения Брюсселя, разведка ведётся в исключительной экономической зоне Республики Кипр и нарушает права этого государства.

«К сожалению, Турция принимает односторонние меры и устраивает провокации, а также ужесточила свою риторику в отношении ЕС, государств — членов ЕС и европейских лидеров. Односторонняя провокационная деятельность Турции в Восточно-Средиземноморском регионе, в том числе в исключительной экономической зоне Кипра, продолжается до сих пор», — говорится в документе.

«Язык санкций и угроз»

В заявлении участников саммита уточняется, что Европейский союз «по-прежнему решительно настроен защищать свои интересы и интересы государств-членов, а также поддерживать региональную стабильность».

В связи с этим саммит поручает «Совету ЕС на основании Решения от 11 ноября 2019 года расширить список ограничительных мер ввиду несанкционированных буровых работ, осуществляемых Турцией в Восточном Средиземноморье».

Кроме того, Евросовет призывает верховного представителя ЕС и Еврокомиссию не позднее заседания Европейского совета в марте 2021 года предоставить для рассмотрения «доклад о состоянии политических, экономических и торговых отношений между ЕС и Турцией, а также о (имеющихся в распоряжении ЕС) средствах и вариантах дальнейших действий, в том числе расширении сферы действия вышеупомянутого решения (о санкциях. — RT)».

Reuters

© Yves Herman

При этом ЕС не намерен отказываться от взаимовыгодных отношений с Турцией. В документе отмечается, что предложения о позитивной повестке всё ещё в силе. Речь идёт о торговом и экономическом сотрудничестве, а также сотрудничестве по миграционным вопросам. Евросоюз обещает продолжать финансовую целевую поддержку Турции для сирийских беженцев, которые остаются на турецкой территории. При этом Брюссель намерен координировать свои действия по Турции с властями США.

О том, что ЕС готовится расширить санкции против Турции, ранее со ссылкой на проект заявления лидеров союза сообщило агентство Reuters. А в конце ноября Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести жёсткие санкции против Турции за её деятельность в Средиземном море.

В преддверии саммита ЕС пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что изучил проект документа и выразил надежду, что лидеры ЕС всё же будут «избегать языка санкций и угроз в адрес Турции, поскольку санкции никогда не дадут результатов».

Он отметил, что у Турции есть разногласия с некоторыми странами по определённым вопросам, однако они не должны определять параметры отношений Анкары и Евросоюза.

По мнению экспертов, Турцию и ЕС действительно связывают прочные отношения, и важное место в них занимает вопрос беженцев. Как пояснил в комментарии RT руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов, власти ЕС не случайно подчеркнули, что намерены сохранять партнёрство по миграционному вопросу.

«Во время гражданской войны в Сирии ЕС поддерживал антиправительственных боевиков. В итоге это привело к росту террористических структур, а также спровоцировало гуманитарную катастрофу. Беженцы хлынули в Европу через Турцию, где и остались. Сейчас власти Турции содержат лагеря беженцев и сдерживают их приток в ЕС. В какой-то мере Турция даже шантажирует ЕС этим. В целом взаимозависимость Европы и Турции достаточно глубокая. Это и торговля, и инвестиции, а также вопросы безопасности», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Вопрос беженцев — ключевой вопрос безопасности для ЕС. Турция помогает сдерживать приток переселенцев из Сирии в Европу, поэтому европейцы серьёзно зависят в этом вопросе от Анкары», — пояснил он в комментарии RT.

Спорные ресурсы

Напомним, конфликт вокруг Кипра начался в 1960-х годах, после обретения островом независимости от Великобритании. В результате многолетнего силового противостояния Кипр разделился на признанную международным сообществом Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), признанную только Турцией. При этом Республика Кипр в 2004 году стала членом Европейского союза.

Открытие в 2010 годах крупных газовых месторождений в Восточном Средиземноморье стало поводом для новых противоречий между Турцией и Республикой Кипр.

Граница Республики Кипр и непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра

AFP

© Birol BEBEK

Так, месторождение «Афродита», открытое в 2011 году на кипрском шельфе, обладает ресурсным потенциалом в 230 млрд кубометров газа. С точки зрения Анкары, турецкая община Кипра имеет права на запасы углеводородов, открытые на этом шельфе.

В 2017 году Республика Кипр и непризнанная Республика Северного Кипра провели переговоры, однако договориться о том, как будет вестись добыча газа на островном шельфе, сторонам не удалось.

С точки зрения Евросоюза все территориальные воды острова принадлежат Республике Кипр. Поэтому буровая активность, развёрнутая Анкарой, незаконна, считают в ЕС.

В мае 2019 года турецкое буровое судно Fatih приступило к работам к западу от Кипра, а вскоре в район острова был направлен ещё один турецкий корабль — Yavuz. Буровые суда сопровождали корабли ВМФ Турции.

Как заявил тогда турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Анкара продолжит геологическую разведку до тех пор, пока греческая община Крита не согласится создать совместную с турецкой стороной комиссию по добыче.

В июле 2019 года Совет ЕС объявил о санкциях против Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне Кипра. Было решено приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также отложить проведение Совета ассоциации. Напомним, Турция готовится к евроассоциации с 1963 года, когда Анкара подписала соглашение с предшественником ЕС — Европейским экономическим сообществом (ЕЭС).

Санкции затронули также финансовую сферу — было предложено урезать объёмы субсидий Турции на 2020 год.

Однако Анкара не отказалась от своих планов, в МИД страны заявили, что республика продолжит разведку недр Восточного Средиземноморья.

Мевлют Чавушкоглу

AFP

© Adem ALTAN

В ноябре 2019 года Евросоюз обозначил рамки новых ограничительных мер против Турции. Согласно решению Совета ЕС, санкции могут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц, причастных к бурильным работам.

«Устала сидеть на крыльце Евросоюза»

Ситуация ещё больше обострилась в 2020-м, когда Турция направила в спорный район ещё одно исследовательское судно — Oruc Reis. Изначально планировалось, что его миссия продлится до 23 августа, однако впоследствии она была продлена до середины сентября.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не откажется от деятельности в восточной части Средиземного моря.

На фоне таких шагов Турецкой республики главы МИД стран — участниц ЕС договорились подготовить новый пакет антитурецких ограничений. В начале ноября Совет ЕС также принял решение продлить до 12 ноября 2021 года уже введённые ранее санкции против Турции.

Однако эксперты считают, что возможная выгода от разработки кипрских месторождений перевесит для Турции ущерб, который могут нанести стране европейские рестрикции.

Турецкое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении кораблей ВМФ

AFP

© TURKISH DEFENCE MINISTRY

«Вряд ли Анкара в противном случае продолжала бы бурение. Тем более что пока ЕС вводит относительно небольшие санкции. Они будут нарастать со временем: так всегда действует Евросоюз — наращивает давление постепенно. Сейчас эти санкции вряд ли серьёзно повлияют на отношения Турции и ЕС», — считает Алексей Кузнецов.

По мнению эксперта, у Турции всё равно немного шансов стать в обозримом будущем членом ЕС, поэтому европейские ограничения не слишком повлияют на отношения сторон.

«Евросоюз явно не планирует принимать Турцию в свой состав в ближайшие 10—20 лет. В свою очередь, Анкара сегодня ведёт самостоятельную, иногда даже провокационную политику. И Евросоюз уже не авторитетен для неё. Турция устала сидеть на крыльце Евросоюза и не хочет оглядываться на его мнение», — считает Алексей Кузнецов.

Несколько иной точки зрения придерживается Юрий Мавашев. По мнению эксперта, Анкара заручилась поддержкой какой-то крупной европейской страны, прежде чем идти на обострение отношений с ЕС.

«Например, Великобритания вышла из ЕС и ведёт свою игру в Восточном Средиземноморье. Думаю, что не случайно сейчас Лондон воздерживается от критики Анкары. Возможно, что их интересы совпадают. Что касается санкций, то урон Турции нанесут только те из них, которые затронут банковскую сферу. Но, несмотря ни на что, Евросоюз оставляет двери открытыми для Турции. Однако вряд ли отношения Анкары и Брюсселя сохранятся прежними, как и планы по евроассоциации Турции. Образно говоря, если ваза разбита, то придется покупать новую», — подытожил Мавашев.