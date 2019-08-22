Одностороннее ограничение: глава Пентагона призвал включить все новые вооружения России в СНВ-III

При продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) под его действие должны подпадать все новейшие типы вооружения России. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, такой шаг необходим, так как Россия якобы нацелена на расширение своего ядерного арсенала для принятия неких мер против Соединённых Штатов. Кроме того, глава Пентагона утверждает, что российская сторона якобы уже имеет на вооружении ракеты, которые были запрещены ДРСМД. Однако несколько дней назад США сами испытали крылатую ракету средней дальности, ранее подпадавшую под запрет. Как отметили в Госдуме, Вашингтон продолжает ставить под удар систему международной безопасности ради собственных интересов. При этом в Совфеде назвали «просто абсурдными» предложения, выдвигаемые Эспером.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия якобы пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы предпринять действия против США. Такое мнение он высказал в эфире телеканала Fox News, ссылаясь на информацию, полученную после инцидента на военном полигоне в Архангельской области.

Напомним, 8 августа под Северодвинском при взрыве в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников «Росатома». Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты «многое узнали» благодаря этому инциденту.

Глава Пентагона выразил уверенность, что в случае продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в него должны быть включены все новые виды вооружения, которые разрабатывает Россия. Видимо, речь идёт о гиперзвуковом крылатом боевом блоке комплекса «Авангард», межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», лазерной установке «Пересвет», гиперзвуковых ракетах «Кинжал» и «Циркон», подводном беспилотном аппарате «Посейдон», а также о крылатой ракете «Буревестник».

Эспер также заявил, что российская сторона якобы имеет на вооружении нацеленные на Европу и потенциально оснащённые ядерными боеголовками крылатые ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Это нехорошо», — подчеркнул Эспер.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа по инициативе Соединённых Штатов. Как отмечал президент России Владимир Путин, договор был «списан американскими коллегами в архив». Глава государства также указывал, что Москва не получала никакой ответной реакции на свои предложения касательно СНВ-III.

«На повестке дня стоит вопрос продления договора СНВ-III. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнёров, хотя наши предложения лежат на столе», — констатировал Путин.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году президентами России и США, Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, был заключён на 10 лет. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года и будет действовать вплоть до 5 февраля 2021 года, если его не заменит другое соглашение. В соответствии с этой договорённостью, оба государства обязались в течение семи лет сократить свои стратегические наступательные вооружения. Так, на вооружении стран-участниц могут оставаться 700 развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Суммарное количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 800 единиц, а общее число развёрнутых ядерных боезарядов — 1550 штук. Кроме того, запрещается развёртывание наступательных видов вооружения за пределами национальных границ.

«Соединённые Штаты делают наш мир всё менее безопасным»

Как считает член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, предложения главы Пентагона «просто абсурдны», поскольку сводятся к одностороннему разоружению России.

«Вместо проработки специалистами двух стран тех или иных моментов, вызывающих разногласия, поиска компромиссов, как это было при заключении договора, американская сторона занимается сегодня какими-то показательными выступлениями, напоминающими шоу. Существуют серьёзные опасения, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений может ожидать судьба ДРСМД. Таким образом, США последовательно рушат основные опоры мировой безопасности, которые возводились в течение многих лет», — написал сенатор в Facebook.

Соединённые Штаты продолжают планомерно «взламывать» систему международной безопасности, которая складывалась в течение длительного периода времени, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Цели тоже очевидны: США продолжают исповедовать принцип продвижения своих политических интересов. И они всегда подкрепляли это мощью своих вооружённых сил. В данном случае ничего не меняется — американцы пытаются использовать свой фактор мирового лидера в полную силу. Тем более что этому противостоят серьёзные силы — это и Китай, и Россия, да и ряд других стран, которых не устраивает, что Соединённые Штаты делают наш мир всё менее безопасным. Настроение на мировой арене соответствующее. Вашингтон просто пытается всех поставить перед фактом», — сказал собеседник RT.