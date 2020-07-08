Однополые браки и сhildfree уничтожат коренное население Европы в течение 25 лет - демограф

Узаконивание однополых браков, гомосексуализм и успешно насаждённая мода на бездетность, которая называется сhildfree, приведёт к исчезновению европейцев как расы в течение следующих 25 лет. Такой прогноз сделала директор Общественного института демографической безопасности Ирина Медведева.

По её словам, европейцев успешно убедили в том, что главное в жизни - это получение удовольствия. Из-за этого они не хотят слезать с "иглы комфорта" даже ради размножения. Потому что даже один ребёнок делает жизнь более трудной.

По оценкам Медведевой, уже через 25 лет коренное население Германии будет замещено турками. А во Франции будут жить только арабы и африканцы. Европейцы просто выродятся как раса.

Эксперт отмечает, что данный процесс запущен в Европе не просто так. К этому привели обязательные уроки сексуального просвещения, так же как и пропаганда гомосексуализма, узаконивание однополых браков. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также внесла свою лепту, исключив желание сменить пол из перечня тяжёлых психических заболеваний. А ООН требует не употреблять не только слова "отец" и "мать", но и "муж" и "жена", потому что этим можно оскорбить однополые пары, в которых неясно, кто есть кто, добавляет демограф.