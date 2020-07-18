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«Однополярный мир подходит к концу»: с чем связан новый виток противоречий между КНР и США
18 июля 2020, 18:55 • 115 • В мире
МИД КНР выступил с резкой критикой внешней политики США. По словам главы ведомства Ван И, Вашингтон возродил «маккартизм и устаревшую ментальность эпохи холодной войны». Он также отметил, что руководство Соединённых Штатов утратило «разум, нравственность и доверие». При этом эксперты оценивают подобную риторику как «довольно сдержанную» в текущей ситуации, когда «вседозволенность» Белого дома достигла колоссальных масштабов. Аналитики констатируют, что Вашингтон развернул против Пекина наступление по всем фронтам — от экономики до идеологии. По мнению политологов, этот курс вряд ли изменится и после президентских выборов в США.
© ANDY WONG / AFP
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскритиковал внешнюю политику США. Об этом говорится в сообщении китайского дипведомства.
«Американская сторона совершенно открыто ставит свои интересы выше других, проявляет эгоизм и унилатерализм, применяет травлю в её крайней степени... Разве есть где-то такие державы? США перекладывают ответственность, используют эпидемию в качестве предлога для очернения других, переводят стрелки и не останавливаются ни перед чем, вплоть до создания горячих точек и противостояния в международных отношениях. Они уже утратили разум, нравственность и доверие», — цитирует ТАСС Ван И.
По его словам, Вашингтон фактически вернулся к практике эпохи маккартизма, когда преследовались сторонники левых идей.
Министр добавил, что в этих условиях Пекин будет защищать свои интересы.
«Китай не поддастся тем ритмам, которые задают находящиеся в меньшинстве в США антикитайские силы, однако будет решительно отстаивать свои законные права, интересы и достоинство», — сказал Ван И.
Санкционный вал
Напомним, в начале июля в ходе китайско-американского форума Ван И заявил, что КНР и США переживают сейчас самый тяжёлый кризис в своих отношениях с 1979 года, когда между странами были установлены дипломатические отношения.
Впрочем, дипломат тогда заверил, что Китай не стремится бросать вызов США и выступает против конфронтации. Пекин, по его словам, нацелен на взаимовыгодное сотрудничество. Он также выразил надежду, что в Вашингтоне возобладают «рациональный и прагматичный политический курс» и объективный взгляд на Китай.
По его словам, одним из условий восстановления гармоничных отношений между двумя крупнейшими экономиками мира является взаимный отказ от вмешательства во внутренние дела.
Однако 9 июля американское Управление по контролю за иностранными активами на основании закона «Глобальный Магнитский» ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая за якобы имевшее место нарушение прав человека. КНР на это ответила зеркально, введя санкции против американских законодателей.
Кроме того, 14 июля Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против азиатской державы в связи с ситуацией в Гонконге, где с прошлого года не утихают протесты. В частности, он отменил торгово-экономические преференции США для этого района КНР.
Официальный Пекин осудил данный шаг, пообещав ввести ответные санкции, а также сделал серьёзное представление послу США в КНР по этому поводу.
Однако уже 15 июля Госдеп объявил о новой порции ограничений в отношении Пекина. Они коснутся ряда сотрудников китайских технологических компаний, причастных, по мнению Соединённых Штатов, к нарушению прав человека.
Два дня спустя Минфин США сообщил о введении санкций в отношении четырёх физических лиц и одной компании из КНР за их предполагаемую причастность к производству и распространению синтетических опиоидов.
На этом фоне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность установления запрета на въезд в страну членов Коммунистической партии Китая и их семей. Кроме того, как пишет издание, рестрикции могут распространиться на поездки представителей Народно-освободительной армии Китая и руководства государственных предприятий КНР. Однако на данный момент эта информация не получила подтверждения.
Ранее также сообщалось, что США могут запретить на своей территории работу популярного китайского приложения TikTok. О том, что такая возможность рассматривается, заявил, в частности, Трамп.
Истоки конфликта
Напомним, ужесточить американскую политику в отношении Китая Трамп обещал ещё во время своей предвыборной кампании 2016 года. Тогда будущий президент США высказывал недовольство относительно серьёзного дисбаланса в торговых отношениях двух стран в пользу КНР. Так, к 2018 году он достиг, по данным американских властей, $419,2 млрд.
22 марта 2018-го глава Белого дома подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». После этого США начали постепенно вводить пошлины на ввоз китайской продукции на сотни миллиардов долларов. Пекин предпринимал ответные шаги.
Действия американской администрации привели к тому, что при Трампе Китай утратил статус главного торгового партнёра США: согласно статистике, по итогам 2019 года он занял в этом рейтинге третье место, уступив Канаде и Мексике.
Кроме этого, в прошлом году Пекин также перестал быть самым крупным держателем американского госдолга, отдав первенство Токио. Напомним, по объёму вложений в правительственные облигации США Китай лидировал с 2008-го, когда сумма инвестиций достигла рекордных на тот момент $600 млрд. При этом по состоянию на 2020 год КНР всё ещё располагает внушительным объёмом трежерис — на сумму в $1,08 трлн.
В то же время Китай не планирует отказываться от кредитования Соединённых Штатов, несмотря на обострение в отношениях двух стран. По мнению китайского издания Global Times, причины этого лежат исключительно в области экономики — у Пекина сейчас нет возможности с выгодой для себя вывести эти средства и вложить их в другие активы.
После нескольких лет непростых переговоров в январе 2020 года сторонам удалось заключить соглашение по так называемой первой фазе торговой сделки. Пекин обязался увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года действия соглашения и на $123,3 млрд — в течение второго.
Несмотря на это, нападки Трампа на КНР весной 2020 года лишь усилились. Поводом на этот раз стала пандемия коронавируса. На фоне постоянно ухудшающейся эпидобстановки в стране Трамп объявил, что главный виновник распространения COVID-19 — Китай, где впервые был зафиксирован этот вирус. Кроме этого, Вашингтон обрушился с критикой на политику китайских властей в Гонконге.
«Империализм рушится на глазах»
Эксперты прогнозируют, что усиление давления на КНР пойдёт по нарастающей и в ближайшей перспективе Вашингтон от этого курса вряд ли отступит.
При этом Пекин по-прежнему старается избегать углубления конфронтации, считают аналитики.
Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, в свою очередь, считает, что Пекин осознаёт всю степень опасности, которая исходит для него из США.
«Мы видим довольно жёсткие реплики. Это подтверждает то, о чём многие российские эксперты говорили ранее: путём переговоров или торговой сделки разногласия между США и КНР не разрешить. Китай понимает, что на него идёт масштабное наступление со стороны США. Дело не только в экономических санкциях. Идут нападки на идеологию, социальную систему и внешнюю политику Китая. Китайская дипломатия понимает, что это не частный случай — это система», — сказал аналитик в интервью RT.
По его словам, КНР будет предпринимать ответные шаги.
«Китай не любит ввязываться в обмен обвинениями. Он всегда выбирает иной путь: это параллельное развитие торговли и создание своего макроэкономического региона. В этом плане Китай не будет просто отражать атаки, но станет вырабатывать свою линию поведения», — полагает Маслов.
При этом нынешнее обострение отношений КНР и США говорит не только об экономических разногласиях, считает Сергей Санакоев. Как полагает политолог, оно свидетельствует об общем кризисе однополярного миропорядка, который, в свою очередь, обусловлен ослаблением США.
«Америка провозгласили себя гегемоном и навязывает всем своё видение без оглядки на международные нормы. А если кто-то не согласен, то США готовы применить военную силу. И началось это всё ещё до Трампа. Тут дело не только в экономических спорах двух стран. Но сегодня Штаты слабеют и потому начинают вести себя агрессивней. Мы видим, что однополярный мир подходит к концу», — констатирует аналитик.
Политологи сходятся во мнении, что в ближайшем будущем (вне зависимости от исхода выборов) антикитайская политика США вряд ли будет кардинально пересмотрена.
«Я бы не стал преувеличивать значение выборов. Кто бы ни стал американским президентом, системный подход и антагонизм всё равно останутся. США представляют собой тот самый старый империализм, который рушится на глазах. Мы наблюдаем эту агонию. Поэтому ничего не изменится», — уверен Санакоев.
В этой ситуации, отмечает эксперт, КНР необходимо развивать альтернативные внешнеполитические связи.
«Москва и Пекин хорошо понимают друг друга. Они выступают за многополярный мир, который будет более справедливым, стабильным, безопасным и демократичным», — говорит Санакоев.
Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Маслов.
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