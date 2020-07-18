«Однополярный мир подходит к концу»: с чем связан новый виток противоречий между КНР и США

МИД КНР выступил с резкой критикой внешней политики США. По словам главы ведомства Ван И, Вашингтон возродил «маккартизм и устаревшую ментальность эпохи холодной войны». Он также отметил, что руководство Соединённых Штатов утратило «разум, нравственность и доверие». При этом эксперты оценивают подобную риторику как «довольно сдержанную» в текущей ситуации, когда «вседозволенность» Белого дома достигла колоссальных масштабов. Аналитики констатируют, что Вашингтон развернул против Пекина наступление по всем фронтам — от экономики до идеологии. По мнению политологов, этот курс вряд ли изменится и после президентских выборов в США.

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскритиковал внешнюю политику США. Об этом говорится в сообщении китайского дипведомства.

«Американская сторона совершенно открыто ставит свои интересы выше других, проявляет эгоизм и унилатерализм, применяет травлю в её крайней степени... Разве есть где-то такие державы? США перекладывают ответственность, используют эпидемию в качестве предлога для очернения других, переводят стрелки и не останавливаются ни перед чем, вплоть до создания горячих точек и противостояния в международных отношениях. Они уже утратили разум, нравственность и доверие», — цитирует ТАСС Ван И.

По его словам, Вашингтон фактически вернулся к практике эпохи маккартизма, когда преследовались сторонники левых идей.

«США в своей политике в отношении Китая уже восстановили печально известный маккартизм и устаревшую ментальность эпохи холодной войны, умышленно провоцируют идеологическое противостояние, выходят за рамки международного права и основных норм международных отношений», — подчеркнул он.

Министр добавил, что в этих условиях Пекин будет защищать свои интересы.

«Китай не поддастся тем ритмам, которые задают находящиеся в меньшинстве в США антикитайские силы, однако будет решительно отстаивать свои законные права, интересы и достоинство», — сказал Ван И.

Санкционный вал

Напомним, в начале июля в ходе китайско-американского форума Ван И заявил, что КНР и США переживают сейчас самый тяжёлый кризис в своих отношениях с 1979 года, когда между странами были установлены дипломатические отношения.

Впрочем, дипломат тогда заверил, что Китай не стремится бросать вызов США и выступает против конфронтации. Пекин, по его словам, нацелен на взаимовыгодное сотрудничество. Он также выразил надежду, что в Вашингтоне возобладают «рациональный и прагматичный политический курс» и объективный взгляд на Китай.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Мюнхене

© Виталий Белоусов/РИА Новости

По его словам, одним из условий восстановления гармоничных отношений между двумя крупнейшими экономиками мира является взаимный отказ от вмешательства во внутренние дела.

Однако 9 июля американское Управление по контролю за иностранными активами на основании закона «Глобальный Магнитский» ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая за якобы имевшее место нарушение прав человека. КНР на это ответила зеркально, введя санкции против американских законодателей.

Кроме того, 14 июля Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против азиатской державы в связи с ситуацией в Гонконге, где с прошлого года не утихают протесты. В частности, он отменил торгово-экономические преференции США для этого района КНР.

Официальный Пекин осудил данный шаг, пообещав ввести ответные санкции, а также сделал серьёзное представление послу США в КНР по этому поводу.

Однако уже 15 июля Госдеп объявил о новой порции ограничений в отношении Пекина. Они коснутся ряда сотрудников китайских технологических компаний, причастных, по мнению Соединённых Штатов, к нарушению прав человека.

Два дня спустя Минфин США сообщил о введении санкций в отношении четырёх физических лиц и одной компании из КНР за их предполагаемую причастность к производству и распространению синтетических опиоидов.

На этом фоне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность установления запрета на въезд в страну членов Коммунистической партии Китая и их семей. Кроме того, как пишет издание, рестрикции могут распространиться на поездки представителей Народно-освободительной армии Китая и руководства государственных предприятий КНР. Однако на данный момент эта информация не получила подтверждения.

Ранее также сообщалось, что США могут запретить на своей территории работу популярного китайского приложения TikTok. О том, что такая возможность рассматривается, заявил, в частности, Трамп.

Истоки конфликта

Напомним, ужесточить американскую политику в отношении Китая Трамп обещал ещё во время своей предвыборной кампании 2016 года. Тогда будущий президент США высказывал недовольство относительно серьёзного дисбаланса в торговых отношениях двух стран в пользу КНР. Так, к 2018 году он достиг, по данным американских властей, $419,2 млрд.

22 марта 2018-го глава Белого дома подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». После этого США начали постепенно вводить пошлины на ввоз китайской продукции на сотни миллиардов долларов. Пекин предпринимал ответные шаги.

Действия американской администрации привели к тому, что при Трампе Китай утратил статус главного торгового партнёра США: согласно статистике, по итогам 2019 года он занял в этом рейтинге третье место, уступив Канаде и Мексике.

Кроме этого, в прошлом году Пекин также перестал быть самым крупным держателем американского госдолга, отдав первенство Токио. Напомним, по объёму вложений в правительственные облигации США Китай лидировал с 2008-го, когда сумма инвестиций достигла рекордных на тот момент $600 млрд. При этом по состоянию на 2020 год КНР всё ещё располагает внушительным объёмом трежерис — на сумму в $1,08 трлн.

В то же время Китай не планирует отказываться от кредитования Соединённых Штатов, несмотря на обострение в отношениях двух стран. По мнению китайского издания Global Times, причины этого лежат исключительно в области экономики — у Пекина сейчас нет возможности с выгодой для себя вывести эти средства и вложить их в другие активы.

После нескольких лет непростых переговоров в январе 2020 года сторонам удалось заключить соглашение по так называемой первой фазе торговой сделки. Пекин обязался увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года действия соглашения и на $123,3 млрд — в течение второго.

Дональд Трамп

Reuters

© Tasos Katopodis

Несмотря на это, нападки Трампа на КНР весной 2020 года лишь усилились. Поводом на этот раз стала пандемия коронавируса. На фоне постоянно ухудшающейся эпидобстановки в стране Трамп объявил, что главный виновник распространения COVID-19 — Китай, где впервые был зафиксирован этот вирус. Кроме этого, Вашингтон обрушился с критикой на политику китайских властей в Гонконге.

«Империализм рушится на глазах»

Эксперты прогнозируют, что усиление давления на КНР пойдёт по нарастающей и в ближайшей перспективе Вашингтон от этого курса вряд ли отступит.

При этом Пекин по-прежнему старается избегать углубления конфронтации, считают аналитики.

«Несмотря на резкие высказывания Ван И, в контексте сложившихся обстоятельств это довольно сдержанные слова. На самом деле, та вседозволенность, которую мы видим на международной арене со стороны США, действительно перешла все разумные пределы. И, конечно, это требует адекватного ответа не только со стороны наиболее пострадавших от этого стран, таких как Китай, Россия или Иран, но и европейских государств, а также мирового сообщества в целом», — отметил в интервью с RT президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев.

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, в свою очередь, считает, что Пекин осознаёт всю степень опасности, которая исходит для него из США.

«Мы видим довольно жёсткие реплики. Это подтверждает то, о чём многие российские эксперты говорили ранее: путём переговоров или торговой сделки разногласия между США и КНР не разрешить. Китай понимает, что на него идёт масштабное наступление со стороны США. Дело не только в экономических санкциях. Идут нападки на идеологию, социальную систему и внешнюю политику Китая. Китайская дипломатия понимает, что это не частный случай — это система», — сказал аналитик в интервью RT.

По его словам, КНР будет предпринимать ответные шаги.

«Китай не любит ввязываться в обмен обвинениями. Он всегда выбирает иной путь: это параллельное развитие торговли и создание своего макроэкономического региона. В этом плане Китай не будет просто отражать атаки, но станет вырабатывать свою линию поведения», — полагает Маслов.

Дональд Трамп с женой Меланией и Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в Китае в 2017 году

© Jonathan Ernst/Reuters

При этом нынешнее обострение отношений КНР и США говорит не только об экономических разногласиях, считает Сергей Санакоев. Как полагает политолог, оно свидетельствует об общем кризисе однополярного миропорядка, который, в свою очередь, обусловлен ослаблением США.

«Америка провозгласили себя гегемоном и навязывает всем своё видение без оглядки на международные нормы. А если кто-то не согласен, то США готовы применить военную силу. И началось это всё ещё до Трампа. Тут дело не только в экономических спорах двух стран. Но сегодня Штаты слабеют и потому начинают вести себя агрессивней. Мы видим, что однополярный мир подходит к концу», — констатирует аналитик.

Политологи сходятся во мнении, что в ближайшем будущем (вне зависимости от исхода выборов) антикитайская политика США вряд ли будет кардинально пересмотрена.

«Я бы не стал преувеличивать значение выборов. Кто бы ни стал американским президентом, системный подход и антагонизм всё равно останутся. США представляют собой тот самый старый империализм, который рушится на глазах. Мы наблюдаем эту агонию. Поэтому ничего не изменится», — уверен Санакоев.

В этой ситуации, отмечает эксперт, КНР необходимо развивать альтернативные внешнеполитические связи.

«Москва и Пекин хорошо понимают друг друга. Они выступают за многополярный мир, который будет более справедливым, стабильным, безопасным и демократичным», — говорит Санакоев.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Маслов.