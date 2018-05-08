Однополое образование, или Учителя-мужчины как вымирающий вид • 47 • Аналитика



Можно ли с этим согласиться? Ну, как минимум стоит констатировать, что заявление президента весьма спорное. Ведь авторитет педагога и престиж его работы – вещь такая, которая зависит не только от такого фактора как то, «кто находится в учебной аудитории за партами». За партами могут сидеть более чем уважительные обучающиеся, но вряд ли в конечном итоге это каким-то образом добавляет престижа самой педагогической деятельности. Дети прекрасно видят, что учитель, при всём их (в основной своей массе) к нему уважении, вынужден уделять бумагомаранию как минимум не меньше времени, чем общению непосредственно с учащимися. Дети ещё и чувствуют то, что уважение к учителю с их стороны вовсе не является гарантией уважения к нему со стороны различного рода «мониторинговых» инстанций.



Эта проблема продолжает нарастать как снежный ком. Педагоги, простите, воют от того, что отчётная деятельность переходит все границы адекватности. Объёмов рабочего времени, которое определено, так сказать, официально, учителю не хватает катастрофически. Бумажная волокита не менее катастрофически пожирает как сам учебный процесс, так и, элементарно, личное время учителя, который (может быть, проверяющие инстанции об этом забыли) – тоже обычный человек, и после рабочего дня как бы ещё и отдохнуть право имеет.





В общем, на данный момент формула, определяющая параметры педагогической деятельности, сводится к следующему: успешность педагога контролирующими органами ставится в прямую зависимость от того, насколько всё здорово у него «по бумагам». Бумаги правят учебным процессом, а потому можешь быть хоть трижды уважаемым учащимися педагогом, но это совершенно не волнует махровую бюрократию, тем более если ты не зафиксировал каждый учительский шаг на бумаге с подробным отчётом. Есть отчёт, есть заполненная форма, есть тот бланк, другой бланк, в бланках – всё «красиво» - тогда, что называется, милости просим в элитарный клуб успешных педработников, учителя года, «тысячелетия», «Вселенной» и т.д. Для всех остальных – извините...



Сама профессия всё больше превращается в откровенно женскую. Не подумайте, что это какой-то сексистский выпад в отношении прекрасного пола. Вовсе нет. Тут дело в другом: большинство мужчин попросту не видят в себе потенциалов для «гиперусидчивости», чтобы «радовать» бесконечные проверки бесчисленным числом макулатуры о проделанной работе. Есть, безусловно, исключения, но в том и дело, что это только исключения.



Если сравнивать по временным периодам, то последние четверть века стали временем, когда по числу учителей-мужчин в России наблюдается явный антирекорд. Официальной статистики по этим цифрам нет, но можно с уверенностью говорить, что мужчины жалуют педагогическую деятельность всё меньше.



Для примера.

Открытые данные о новой школе Воронежа (102-я) – та самая, в которую для записи ребёнка жители близлежащих многоэтажек стояли ночами, согреваясь горячим чаем и обсуждением того, почему «именно мой, а не ваш, ребёнок должен попасть в эту школу»:

из 60 представителей педагогического и административного состава мужчин – 12. Это 20 процентов.



И это ещё существенные цифры «мужского присутствия».



В других школах по стране процент педагогов-мужчин чаще ниже.



Вот, к примеру, фотография с сайта 25-й саратовской школы.







Что называется, без комментариев...





Пермская школа №16. Из 81 представителя педагогического коллектива мужчин – 10. Русские в Персии: от братьев Поляковых до вождя народов



Ростовская школа №55. 31 педагог. Мужчин – четверо.



Есть немало школ, где мужского «личного состава» в педагогическом коллективе нет вообще.



С одной стороны, мастерство педагога, как, в принципе, и любого другого специалиста, не определяется его полом. Однако в педагогике есть нюанс, который нельзя упускать. Речь о системе воспитания, которая, как в полной семье, определяется наличием обоих родителей и наличием их общего воспитательного вклада в своих чад. С этим можно спорить, но есть определённые цифры, говорящие сами за себя. В прошлом году число заключенных браков в России составило около 1,1 млн, и в том же году более 610 тыс. пар распались, оформив развод. Появились новые десятки (а то и сотни тысяч) семей, в которых воспитание детей становится постоянным процессом со стороны лишь одного из родителей. В подавляющем большинстве случаев – со стороны матери.



Другими словами, женское начало в воспитании превалирует в тысячах российских семей - дома, женское же начало превалирует в школе. Мужская составляющая воспитательного процесса фактически сходит на нет (причём процесс запущен далеко не вчера). Откуда ей, этой составляющей, взяться, когда мужчин в современных школах становится всё меньше.



С точки зрения воспитания будущих мужчин, защитников Отечества, это реальная проблема, которая может быть решена, если государству действительно интересен подход к хранению традиций и тех самых «скреп», о которых часто слышится с трибун.



Бюрократы, буквоеды и бумагомараки в целях представить «наверх» отчёт попрезентабельнее делают российское образование фактически однополым. Это одна из составляющих того, что по выпуску из школы нередко формируется такой, простите, конечный продукт, который сам никоим образом не виноват, что никакого мужского харАктерного начала в него не заложено. Что потом – проблемы социализации, бытовая неудовлетворённость, разрыв в том, что хочет и на что способен.



На днях на глаза попалась статья учителя года (2017) Псковской области Наталии Яниковой. Статья носит название «Какой я вижу школу через 10 лет». В ней представлены 12 тезисов педагога о новой школе. Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!



Вот один из них:

Тезис 1. В будущем понятие профессии размывается. Это коснется и профессии учителя. Многим учителям нужно будет переучиться, превратить хобби в возможность дополнительного заработка.



То есть учитель года Псковской области откровенно говорит о том, что и через 10 лет школьному учителю придётся искать финансовой удачи где-то на стороне, чтобы попросту удовлетворить потребности своей семьи. Из серии (после вчерашнего выдвижения известной кандидатуры вновь актуально): «Идите в бизнес»...



Тезис 9. Учителя в школе всё также будут время от времени погружаться в отчётность. Ведь именно эта отчетность позволит выстраивать гибкое управление учебным процессом. И мы станем операторами баз данных.



"Погружаться". Подобрано точное определение этого процесса.



Интересно, кому из педагогов отчётность, которой всё активнее пытаются подменять непосредственный педагогический живой процесс, помогла им «гибко управлять»? Скорее сам процесс посредством часто нелепейшего погружения в документацию научился «гибко управлять» учителем – под нужды проверяющего состава, но не под нужды подрастающего поколения и интересов страны.



Почему-то после этих двух тезисов рисуется пессимистическая картина того, как несколько педагогов-мужчин (и не только мужчин) написали заявления об уходе из профессии по той простой причине, что им коллега объясняет: с бюрократией ничего не изменится, как и с заработной платой, а потому ищите доходы в другом месте или... А государство в итоге всё спишет на призвание – мол, ушли, потому что «у них его не было»... «Ничего – придут другие: молодые, амбициозные». А там и захочется себя проявить, но в итоге часто получается как намедни в Кургане – патриотический посыл плакатов к 9 мая съели умопомрачительные ошибки из серии «и так сойдёт – зато у дизайнера две вышки»... А школе, судя по вектору работы чиновников от образования, должно «традиционно» хватать и трудовика с физруком, остальное сделают "продвинутые инновации" и "эффективные менеджеры"... А этих "эффективных" к образованию, будь возможность, не подпускать бы на пушечный выстрел. Президент России Владимир Путин накануне отметил, что одним из достижений последних лет стало повышение уровня заработных плат сотрудников бюджетных организаций и учреждений, а также рост планки авторитета современного учителя. Другими словами, в нынешних учебных заведениях по стране учащиеся и студенты педагогов зауважали из-за их особого статуса, как считает глава государства.Можно ли с этим согласиться? Ну, как минимум стоит констатировать, что заявление президента весьма спорное. Ведь авторитет педагога и престиж его работы – вещь такая, которая зависит не только от такого фактора как то, «кто находится в учебной аудитории за партами». За партами могут сидеть более чем уважительные обучающиеся, но вряд ли в конечном итоге это каким-то образом добавляет престижа самой педагогической деятельности. Дети прекрасно видят, что учитель, при всём их (в основной своей массе) к нему уважении, вынужден уделять бумагомаранию как минимум не меньше времени, чем общению непосредственно с учащимися. Дети ещё и чувствуют то, что уважение к учителю с их стороны вовсе не является гарантией уважения к нему со стороны различного рода «мониторинговых» инстанций.Эта проблема продолжает нарастать как снежный ком. Педагоги, простите, воют от того, что отчётная деятельность переходит все границы адекватности. Объёмов рабочего времени, которое определено, так сказать, официально, учителю не хватает катастрофически. Бумажная волокита не менее катастрофически пожирает как сам учебный процесс, так и, элементарно, личное время учителя, который (может быть, проверяющие инстанции об этом забыли) – тоже обычный человек, и после рабочего дня как бы ещё и отдохнуть право имеет.В общем, на данный момент формула, определяющая параметры педагогической деятельности, сводится к следующему: успешность педагога контролирующими органами ставится в прямую зависимость от того, насколько всё здорово у него «по бумагам». Бумаги правят учебным процессом, а потому можешь быть хоть трижды уважаемым учащимися педагогом, но это совершенно не волнует махровую бюрократию, тем более если ты не зафиксировал каждый учительский шаг на бумаге с подробным отчётом. Есть отчёт, есть заполненная форма, есть тот бланк, другой бланк, в бланках – всё «красиво» - тогда, что называется, милости просим в элитарный клуб успешных педработников, учителя года, «тысячелетия», «Вселенной» и т.д. Для всех остальных – извините...Сама профессия всё больше превращается в откровенно женскую. Не подумайте, что это какой-то сексистский выпад в отношении прекрасного пола. Вовсе нет. Тут дело в другом: большинство мужчин попросту не видят в себе потенциалов для «гиперусидчивости», чтобы «радовать» бесконечные проверки бесчисленным числом макулатуры о проделанной работе. Есть, безусловно, исключения, но в том и дело, что это только исключения.Если сравнивать по временным периодам, то последние четверть века стали временем, когда по числу учителей-мужчин в России наблюдается явный антирекорд. Официальной статистики по этим цифрам нет, но можно с уверенностью говорить, что мужчины жалуют педагогическую деятельность всё меньше.Для примера.Открытые данные о новой школе Воронежа (102-я) – та самая, в которую для записи ребёнка жители близлежащих многоэтажек стояли ночами, согреваясь горячим чаем и обсуждением того, почему «именно мой, а не ваш, ребёнок должен попасть в эту школу»:из 60 представителей педагогического и административного состава мужчин – 12. Это 20 процентов.И это ещё существенные цифры «мужского присутствия».В других школах по стране процент педагогов-мужчин чаще ниже.Вот, к примеру, фотография с сайта 25-й саратовской школы.Что называется, без комментариев...Пермская школа №16. Из 81 представителя педагогического коллектива мужчин – 10.Ростовская школа №55. 31 педагог. Мужчин – четверо.Есть немало школ, где мужского «личного состава» в педагогическом коллективе нет вообще.С одной стороны, мастерство педагога, как, в принципе, и любого другого специалиста,. Однако в педагогике есть нюанс, который нельзя упускать. Речь о системе воспитания, которая, как в полной семье, определяется наличием обоих родителей и наличием их общего воспитательного вклада в своих чад. С этим можно спорить, но есть определённые цифры, говорящие сами за себя. В прошлом году число заключенных браков в России составило около 1,1 млн, и в том же году более 610 тыс. пар распались, оформив развод. Появились новые десятки (а то и сотни тысяч) семей, в которых воспитание детей становится постоянным процессом со стороны лишь одного из родителей. В подавляющем большинстве случаев – со стороны матери.Другими словами, женское начало в воспитании превалирует в тысячах российских семей - дома, женское же начало превалирует в школе. Мужская составляющая воспитательного процесса фактически сходит на нет (причём процесс запущен далеко не вчера). Откуда ей, этой составляющей, взяться, когда мужчин в современных школах становится всё меньше.С точки зрения воспитания будущих мужчин, защитников Отечества, это реальная проблема, которая может быть решена, если государству действительно интересен подход к хранению традиций и тех самых «скреп», о которых часто слышится с трибун.Бюрократы, буквоеды и бумагомараки в целях представить «наверх» отчёт попрезентабельнее делают российское образование фактически однополым. Это одна из составляющих того, что по выпуску из школы нередко формируется такой, простите, конечный продукт, который сам никоим образом не виноват, что никакого мужского харАктерного начала в него не заложено. Что потом – проблемы социализации, бытовая неудовлетворённость, разрыв в том, что хочет и на что способен.На днях на глаза попалась статья учителя года (2017) Псковской области Наталии Яниковой. Статья носит название «Какой я вижу школу через 10 лет». В ней представлены 12 тезисов педагога о новой школе.Вот один из них:То есть учитель года Псковской области откровенно говорит о том, что и через 10 лет школьному учителю придётся искать финансовой удачи где-то на стороне, чтобы попросту удовлетворить потребности своей семьи. Из серии (после вчерашнего выдвижения известной кандидатуры вновь актуально): «Идите в бизнес».... Подобрано точное определение этого процесса.Интересно, кому из педагогов отчётность, которой всё активнее пытаются подменять непосредственный педагогический живой процесс, помогла им «гибко управлять»? Скорее сам процесс посредством часто нелепейшего погружения в документацию научился «гибко управлять» учителем – под нужды проверяющего состава, но не под нужды подрастающего поколения и интересов страны.Почему-то после этих двух тезисов рисуется пессимистическая картина того, как несколько педагогов-мужчин (и не только мужчин) написали заявления об уходе из профессии по той простой причине, что им коллега объясняет: с бюрократией ничего не изменится, как и с заработной платой, а потому ищите доходы в другом месте или... А государство в итоге всё спишет на призвание – мол, ушли, потому что «у них его не было»... «Ничего – придут другие: молодые, амбициозные». А там и захочется себя проявить, но в итоге часто получается как намедни в Кургане – патриотический посыл плакатов к 9 мая съели умопомрачительные ошибки из серии «и так сойдёт – зато у дизайнера две вышки»... А школе, судя по вектору работы чиновников от образования, должно «традиционно» хватать и трудовика с физруком, остальное сделают "продвинутые инновации" и "эффективные менеджеры"... А этих "эффективных" к образованию, будь возможность, не подпускать бы на пушечный выстрел. Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 47 Источник Похожие новости «Анахронизм», которого так не хватает! Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Итоги дискуссии Знаковое поражение США и SDF под Эль-Хусейнией: «Трумэн» ждёт команды на ответ, ВКС готовят подкрепление

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