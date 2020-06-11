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Однопартийцы Трампа придумали новый повод для санкций против России

11 июня 2020, 13:00  •  119 • Политика
Республиканская фракция в Палате представителей Соединённых Штатов придумала новый повод для санкций против России.
Однопартийцы президента Америки Дональда Трампа заявили, что последние 10 лет Москва демонстрирует "ярко выраженное намерение подорвать мировой порядок под руководством США". Речь, вероятнее всего, идёт о критике концепции однополярного мира, которую часто можно было услышать из уст российских дипломатов. Они указывали на то, что Вашингтон открыто вмешивается в дела других стран, переступает через международное право и пытается заставить весь мир жить по своему национальному законодательству.
В ответ республиканцы предлагают наложить санкции на компании, которые поддерживают российские нефтегазовые проекты, запретить американцам приобретать российские облигации, а также ввести ограничения против всех членов российского руководства, которые, по мнению США, связаны с коррупцией (законопроект Линдси Грэма).
Кроме того, парламентарии выступили с инициативой внести Россию в список стран - спонсоров терроризма", поскольку она не запрещает "Корпус стражей исламской революции" (КСИР, элитное иранское воинское подразделение) и "Хезболлу" (военизированная ливанская организация).

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