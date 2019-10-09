Однопартийное расследование: Демпартия обвинила Белый дом в «предательстве демократии»

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что отказ Белого дома сотрудничать по импичменту Дональда Трампа — это «предательство демократии» и попытка скрыть злоупотребление полномочиями президента. Ранее администрация отметила, что нет никаких юридических оснований для расследования, а есть лишь политическое стремление Демпартии отправить Трампа в отставку. По мнению экспертов, этот отказ усложнил работу демократам, так как они не смогут получить данные от высокопоставленных чиновников.

Белый дом пытается скрыть, как президент США Дональд Трамп совершил «предательство демократии», заявила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Так она отреагировала на отказ администрации сотрудничать по расследованию в рамках процедуры импичмента главы государства.

«Президент пытается ввести беззаконие, — подчеркнула Пелоси. — Его действия угрожают нашей национальной безопасности, нарушают Конституцию, подрывают целостность наших выборов. Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом».

Ранее во вторник, 8 октября, Белый дом предупредил, что не намерен сотрудничать с демократами из палаты представителей в рамках начатой ими процедуры импичмента Трампа. Пресс-секретарь Стефани Гришэм подчеркнула, что ведущееся Демократической партией расследование — политическое, а «какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства» отсутствуют.

«По чисто политическим причинам демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идёт вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу», — говорится в заявлении.

Гришэм отметила, что представители исполнительной ветви власти не будут участвовать этом «партизанском политическом театре».

По мнению Пелоси, письмо Гришем «ложное» и таким образом Белый дом пытается скрыть усилия Трампа и его команды «привлечь иностранные силы вмешаться в выборы 2020 года».

«Мы видим растущую базу доказательств того, что президент злоупотреблял своим служебным положением и нарушил клятву защищать и оберегать Конституцию, — подчеркнула спикер палаты представителей. — Господин президент, вы не выше закона. Вы будете привлечены к ответственности».

Для демократов отказ Белого дома сотрудничать в расследовании означает, что они будут полагаться только на свои собственные силы, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Будет расследование, очевидно, без участия высокопоставленных представителей Республиканской партии из Белого дома, и демократы будут пытаться доказать свои обвинения. Для Демпартии отказ сотрудничества со стороны Белого дома означает, что администрация повышает ставки. Естественно, демократам придётся делать то же самое, они же не могут сказать, что раз вы не хотите давать показания, то мы прекращаем импичмент», — сказал он RT.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси

© Doug Mills/Pool via REUTERS

В то же время эта напряжённая ситуация будет сохраняться до президентских выборов в 2020 году, считает политолог, независимый журналист и аналитик Александр Асафов.

«Противники Трампа, включая тех, кто сидит в сенате и конгрессе, будут постоянно искать предательство национальных интересов, демократии, Конституции в действиях Трампа. Либо трактовать эти действия как предательство в надежде найти либо повод для импичмента, либо какой-то яркий момент, который можно медийно трактовать для широкой аудитории, чтобы снизить вероятность избрания Трампа. Несмотря на их упорную работу и поток этих заявлений, они смирились с тем, что импичмент невозможен в оставшееся время», — отметил Асафов в разговоре с RT.

«Злодейский сговор»

Напомним, палата представителей, где демократы составляют большинство, запустила процедуру начала импичмента 24 сентября. Поводом послужил телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшийся в июле.

По утверждениям демократов, Трамп потребовал от Зеленского найти компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Дело в том, что Байден-младший работал в украинской компании Burisma, которая в 2014 году оказалась в центре коррупционного скандала.

По данным американских СМИ, Джо Байден якобы мешал украинской прокуратуре заниматься расследованием дела о Burisma. В качестве примера такого давления приводится увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина. Американский политик не скрывал, что требовал увольнения Шокина.

Стоит отметить, что Джо Байдена считают наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году. Таким образом, именно он, скорее всего, станет главным оппонентом Трампа. По мнению оппозиции, президент хочет использовать Украину, чтобы очернить своего соперника.

Сам президент США категорически отрицает эти утверждения. Происходящее он называет переворотом, задача которого «отнять у народа власть, голоса и свободы».

По его словам, разговор с Зеленским прошёл в дружеской манере, без какого-либо нажима. Украинский лидер также заявил об отсутствии давления. В подтверждение этому Белый дом даже опубликовал стенограмму разговора.

«Сейчас много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден сделал так, чтобы расследование было прекращено. И многие хотели бы узнать об этом. Так что было бы отлично, если бы вы вместе с генеральным прокурором как-то решили этот вопрос. Байден хвалился тем, что ему удалось прекратить расследование. Было бы неплохо, если бы вы разобрались в этой ситуации. По-моему, это просто ужасно», — приводятся слова Трампа на сайте Белого дома.

Президент США также обвинил Пелоси и главу комитета палаты представителей по вопросам разведки Адама Шиффа в государственной измене и призвал провести их импичмент.

«Нэнси Пелоси знала обо всех многочисленных лживых утверждениях изворотливого Адама Шиффа и о масштабных махинациях в отношении конгресса и американского народа. Они приняли форму мошеннической речи, преднамеренно произнесённой в целях циничного обмана, и незаконных встреч с крайне пристрастным «разоблачителем» и его адвокатом», — написал Трамп в Twitter.

«Я полагаю, это означает, что они, а также те, кто злодейски участвовал в этом сговоре, должны немедленно быть подвергнуты импичменту!» — подчёркивал президент.

«Трамп ставит себе несколько задач»

На этом фоне политический рейтинг Трампа незначительно снизился. По данным социологического исследования NBC и Wall Street Journal, если в августе президента поддерживали 45%, то сейчас уже 43%. По данным Rasmussen Reports, в августе 51% американцев одобряли работу Трампа, тогда как сейчас этот показатель равен 45%. Разница в процентах может объясняться отличающимися формулировками вопросов.

В то же время растёт число тех, кто поддерживает импичмент или по крайней мере расследование в отношении Трампа. По результатам опроса Quinnipiac, 45% американцев выступают за отстранение президента, хотя в сентябре число таких граждан было лишь 37%. При этом 53% опрошенных выступили за проведение расследования.

По мнению Брутера, Трампу для преодоления этой негативной тенденции нужен, например, рост экономики.

«Для Трампа необходима некая ссылка, чтобы изменить ситуацию. Это может быть, например, рост экономики. Но он будет, очевидно, не очень удачным, — признал эксперт. — Трамп ставит себе одновременно несколько противоречащих друг другу задач, и из этой ситуации, я боюсь, он не выйдет».

Асафов придерживается иной точки зрения. По мнению аналитика, показатели рейтинга для Трампа приемлемы, а ближе к выборам он станет более активен по основным вопросам его аудитории.