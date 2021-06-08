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Однопартиец написал на Жириновского жалобу в Следком
08 июня 2021, 15:00 • 78 • Политика
Депутат гордумы Перми написал заявления в Следственный комитет на экс-коллег по ЛДПР и персонально на Владимира Жириновского.
Депутат городской думы Перми Илья Лисняк написал два заявления в СК России на имя главы ведомства Александра Бастрыкина с требованием привлечь к уголовной ответственности лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Как пояснил депутат, первое заявление касается невозможности Лисняка выйти из регионального отделения ЛДПР и баллотироваться на выборах от других партий. Лисняк пытается выйти из ЛДПР с марта 2021 года. В заявлении указаны имена лидера партии Жириновского, депутата Госдумы, куратора Пермского края по линии ЛДПР Олега Лаврова и руководителя фракции ЛДПР в Прикамье Олега Постникова.
- указал экс-либерал-демократ.
Второе заявление в СК написано персонально на Жириновского, который угрожал журналистам местного СМИ в стенах Госдумы и требовал закрытия СМИ.
- добавил экс-член ЛДПР.
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