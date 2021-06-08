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Однопартиец написал на Жириновского жалобу в Следком

08 июня 2021, 15:00  •  78 • Политика
Депутат гордумы Перми написал заявления в Следственный комитет на экс-коллег по ЛДПР и персонально на Владимира Жириновского.
Депутат городской думы Перми Илья Лисняк написал два заявления в СК России на имя главы ведомства Александра Бастрыкина с требованием привлечь к уголовной ответственности лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Как пояснил депутат, первое заявление касается невозможности Лисняка выйти из регионального отделения ЛДПР и баллотироваться на выборах от других партий. Лисняк пытается выйти из ЛДПР с марта 2021 года. В заявлении указаны имена лидера партии Жириновского, депутата Госдумы, куратора Пермского края по линии ЛДПР Олега Лаврова и руководителя фракции ЛДПР в Прикамье Олега Постникова.
Похоже, сии деятели доигрались в мелкие пакости до преступления по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав с использованием служебного положения"),
- указал экс-либерал-демократ.
Второе заявление в СК написано персонально на Жириновского, который угрожал журналистам местного СМИ в стенах Госдумы и требовал закрытия СМИ.
Журналисты и СМИ играют очень важную роль в жизни общества, нельзя давать их в обиду обнаглевшим от безнаказанности политикам из прошлого, привыкшим прятаться за депутатской неприкосновенностью,
- добавил экс-член ЛДПР.

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