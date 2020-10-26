Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне по телефону переговорил с госсекретарём США Майклом Помпео. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона. В Госдепе заявили, что речь шла о полном освобождении политтехнолога Виталия Шклярова. Ранее ему была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

В белорусских СМИ выдали более детальную информацию, о чём же общался Помпео с Лукашенко. В частности, в телефонной беседе американец интересовался политической обстановкой в стране. Белорусский лидер, со своей стороны, указал, что "Россия является главным союзником Беларуси, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период".

Журналист Андрей Медведев отметил значимость состоявшегося разговора.

По его словам, отныне можно констатировать, что для США Светлана Тихановская "дутая фигура". При этом, отмечает Медведев, в белорусской ситуации "всё зависит от того, что решит белорусский президент". Он добавил: какую позицию примет Лукашенко, станет известно по следующим шагам Минска.

"Вероятно, как люди прагматичные, представители американской элиты общаются с теми, кого считают реальной властью. То есть для продолжения большой игры против России надо работать с реальными акторами. Тихановская в этом смысле дутая фигура.

А вот Лукашенко с его умением в многовекторность вполне вариант.

Но тут всё зависит от того, что решит белорусский президент. Если снова играть в распасы Восток - Запад, то ничего хорошего не ждёт Белоруссию, Александра Григорьевича и Россию тоже.

Если же слова про то, что Россия главный союзник Белоруссии, это не стартовая площадка для торга, а новая идеология и вектор движения, то это серьёзно меняет расстановку сил на западном направлении для Москвы", - отметил он.