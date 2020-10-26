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Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
26 октября 2020, 00:05 • 18 • Политика
Журналист Андрей Медведев объяснил, в чём смысл звонка госсекретаря Майкла Помпео в Минск. По его словам, это можно расценивать как то, что в США считают Светлану Тихановскую, которая является неформальным лидером протестов в республике, "дутой фигурой".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне по телефону переговорил с госсекретарём США Майклом Помпео. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона. В Госдепе заявили, что речь шла о полном освобождении политтехнолога Виталия Шклярова. Ранее ему была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
В белорусских СМИ выдали более детальную информацию, о чём же общался Помпео с Лукашенко. В частности, в телефонной беседе американец интересовался политической обстановкой в стране. Белорусский лидер, со своей стороны, указал, что "Россия является главным союзником Беларуси, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период".
Журналист Андрей Медведев отметил значимость состоявшегося разговора.
По его словам, отныне можно констатировать, что для США Светлана Тихановская "дутая фигура". При этом, отмечает Медведев, в белорусской ситуации "всё зависит от того, что решит белорусский президент". Он добавил: какую позицию примет Лукашенко, станет известно по следующим шагам Минска.
"Вероятно, как люди прагматичные, представители американской элиты общаются с теми, кого считают реальной властью. То есть для продолжения большой игры против России надо работать с реальными акторами. Тихановская в этом смысле дутая фигура.
А вот Лукашенко с его умением в многовекторность вполне вариант.
Но тут всё зависит от того, что решит белорусский президент. Если снова играть в распасы Восток - Запад, то ничего хорошего не ждёт Белоруссию, Александра Григорьевича и Россию тоже.
Если же слова про то, что Россия главный союзник Белоруссии, это не стартовая площадка для торга, а новая идеология и вектор движения, то это серьёзно меняет расстановку сил на западном направлении для Москвы", - отметил он.
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