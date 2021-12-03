Одного визита мало? Политолог подсказал Лукашенко, как точно признать Крым русским

Одного визита мало? Политолог Алексей Кочетков подсказал Александру Лукашенко, как точно признать Крым русским. По мнению эксперта, Минску стоило бы открыть, например, в Симферополе генеральное консульство Белоруссии.

Белорусский президент в беседе с гендиректором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселёвым признал Крым частью России - и де-юре, и де-факто, напомнил ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".

Более того, лидер Белоруссии подтвердил своё желание посетить полуостров и раскрыл договорённости со своим российским коллегой Владимиром Путиным по этому поводу: так, главы государств согласились вместе отправиться в республику, однако точная дата пока не выбрана.

В связи с этим Лукашенко подчеркнул, что между Москвой и Минском не стоит вопрос о принадлежности Крыма - всё и так понятно. А после его личного визита на полуостров у всех отпадут последние сомнения, добавил он.

Какие ещё могут быть признания?!

- отметил белорусский президент.

Он обратил внимание, что никогда не будет поддерживать тот "националистический угар", который в настоящее время разворачивается на Украине. Высказывания Лукашенко в интервью "Первому русскому" прокомментировал политолог Алексей Кочетков: