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Одного визита мало? Политолог подсказал Лукашенко, как точно признать Крым русским
03 декабря 2021, 19:15 • 153 • Политика
Одного визита мало? Политолог Алексей Кочетков подсказал Александру Лукашенко, как точно признать Крым русским. По мнению эксперта, Минску стоило бы открыть, например, в Симферополе генеральное консульство Белоруссии.
Белорусский президент в беседе с гендиректором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселёвым признал Крым частью России - и де-юре, и де-факто, напомнил ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
Более того, лидер Белоруссии подтвердил своё желание посетить полуостров и раскрыл договорённости со своим российским коллегой Владимиром Путиным по этому поводу: так, главы государств согласились вместе отправиться в республику, однако точная дата пока не выбрана.
В связи с этим Лукашенко подчеркнул, что между Москвой и Минском не стоит вопрос о принадлежности Крыма - всё и так понятно. А после его личного визита на полуостров у всех отпадут последние сомнения, добавил он.
- отметил белорусский президент.
Он обратил внимание, что никогда не будет поддерживать тот "националистический угар", который в настоящее время разворачивается на Украине. Высказывания Лукашенко в интервью "Первому русскому" прокомментировал политолог Алексей Кочетков:
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