Одного удара оказалось достаточно: Минобороны России сообщило об уничтожении батареи гаубиц ВСУ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении батареи гаубиц ВСУ с помощью высокоточного оружия. Для этого хватило одного удара.

Военное ведомство опубликовало видео, на котором запечатлён момент удара. Там видно военную технику, а следом мощный взрыв. Как сообщили в Минобороны, одним ударом высокоточного оружия была уничтожена батарея украинских 152-мм гаубиц.

Отметим, что украинская армия часто применяет гаубицы при обстреле неподконтрольных районов Донбасса. Таким образом, удар России по артиллерийской батарее спас множество жизней мирных жителей.

В последнее время ВСУ всё активнее применяют тяжёлую артиллерию для нанесения ударов по жилым районам Донбасса. В понедельник они обстреляли центр Донецка из установки "Точка-У", а во вторник - Макеевку.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную операцию, цели которой - защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В настоящее время силы ДНР и ЛНР продвигаются вперёд с целью взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, а русские войска блокируют крупнейшие украинские города.