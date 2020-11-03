Одного преступника устранили, второй в бегах: Что известно о теракте в Вене к этому часу

Преступники ранили 14 человек и двух убили. Все эти люди были обычными горожанами, которые вышли прогуляться в центре Вены перед наступлением локдауна из-за коронавируса.

Первой точкой атаки стала улица Зайтенштеттенгассе. Рядом с синагогой там раздались выстрелы чуть позже 20:00 по местному времени (22:00 по Москве). О происходящем сообщили полиции. Силовики экстренно прибыли на место и вступили в бой. Позднее стало известно о стрельбе ещё в пяти точках города.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что террорист, которого удалось устранить, был тяжело вооружён.

"По нашей информации на данный момент, по меньшей мере один преступник остаётся в бегах", - добавил министр внутренних дел.

Канцлер Себастьян Курц уведомил, что преступники не только имели при себе автоматическое оружие, но и были профессионально подготовлены. Какие мотивы могли побудить их совершить теракт, пока неизвестно. Канцлер не исключил антисемитскую направленность инцидента.

В австрийской столице повышенная террористическая угроза сохраняется до сих пор. Власти и полиция через социальные сети и СМИ просят людей не выходить из домов и квартир. Центральная часть Вена перекрыта.

3 ноября объявлено выходным днём для школьников. Поимкой стрелка, который находится в бегах, занимаются полторы сотни сотрудников "Кобры" - отряда специального назначения, а также примерно сто человек из подразделения быстрого реагирования "Вега", полицейские в гражданском.

Криминальная полиция и контрразведчики приступили к расследованию случившегося. На государственных границах усилен контроль.

Были ли среди погибших или раненых граждане России, пока неизвестно. Этот вопрос уже выясняют в посольстве РФ в Вене.