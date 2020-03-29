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«Одного крымского мальчика даже расстреляли...»

29 марта 2020, 07:35  •  170 • Украина

Украинское правительство прикрыло финансирование канала ATR. Так, единственный в мире крымскотатарский телеканал оказался на грани закрытия.

Пять лет назад ATR прекратил аналоговое вещание на территории Крымского полуострова, так как местные власти отказали ему в российской лицензии. Наверно, потому что владельцем этого канала является тот самый Ленур Ислямов, который организовал блокаду полуострова. Поэтому им ничего другого не оставалось, кроме как перебраться в Киев и вещать оттуда.

Четыре года Верховная Рада как-то тужилась, кормила их из госбюджета. А в январе прошлого года Ислямов заявил, что руководству телеканала пришлось уволить нескольких сотрудников и сократить производство собственных программ из-за недостатка финансирования. Но сейчас ещё хуже.

Поможет ли жалоба, написанная в Европарламент и Еврокомиссию, добиться снова финансовой поддержки канала со стороны украинских властей, пока неизвестно. Украинский министр культуры Владимир Бородянский пояснил действия власти тем, что у них и у канала были некие «разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Государственным казначейством». В данный момент стороны находятся в процессе поиска решения.

А что на самом деле? А то, что Ислямов и его команда, как заметил украинский блогер Анатолий Шарий, «пилили бюджетные деньги, абсолютно не отчитываясь об этих деньгах на протяжении нескольких лет, пока был Петя». Но потом пришёл Зеля и вопрос о том, кто за это ответит, по словам блогера, «возник даже у Соколовой».

«Как это предыдущие четыре года получалось?» — сказал он, комментируя встречу украинской телеведущей и журналиста ATR Айдера Муждабаева на полях программы «Рандеву».

При этом Шарий отметил, что хоть «люди в Крыму и говорят, что они остались без ушей, без глаз и без всего остального, потому что ATR нет», но зато, чтобы он что-то там вещал «никто платить не хочет». Даже те два доллара в месяц, про которые сказал журналист.

Возможно, причина в самой риторике канала, разжигающей национальную неприязнь, о чём и говорит Шарий.


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