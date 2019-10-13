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Одно условие: Путин рассказал, когда Россия уйдёт из Сирии
13 октября 2019, 07:09 • 170 • Политика
Российский лидер Владимир Путин рассказал, в каком случае российские военные покинут Сирию. Он назвал одно условие.
Российский лидер Владимир Путин однозначно заявил, что все страны, которые незаконно находятся на территории САР, должны её покинуть.
"Все, кто находится на территории любого государства, - цитирует RT Arabic Путина, - а в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию".
Российский президент подчеркнул, что это касается "вообще всех государств". И назвал условие, при котором Россия покинет территорию САР.
То есть, если законное руководство Сирии заявит, что оно больше не нуждается в присутствии российских военных, Россия немедленно и тут же покинет территорию САР, поскольку "это касается и России, разумеется.
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