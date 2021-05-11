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Одно слово Путина вызвало переполох в Великобритании

11 мая 2021, 16:00  •  198 • Политика
Одно слово президента России Владимира Путина вызвало переполох в Великобритании. Британцы обратили внимание, что глава государства немного изменил текст выступления, приуроченного ко Дню Победы.
Журналисты британского таблоида Daily Mail пишут, что речь Путина, которая опубликована на сайте Кремля, всего лишь одним словом отличается от той, что была произнесена. Во время выступления президент сказал: "В самое трудное время войны наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе". При этом в оригинале текста в данном предложении стоит слово "един", а не "один".
Таким образом, изменив всего одно слово, Путин полностью поменял контекст. Если изначально речь шла о единстве советского народа, то в финальной версии глава государства подчёркивает, что СССР сражался с нацистской Германией один на один, без помощи союзников.
Впрочем, многие британские интернет-пользователи в комментариях согласились со справедливостью упрёка Путина. Они признали, что главный удар Германии, действительно, пришёлся по Советскому Союзу и что ни одна страна не пострадала так сильно, как СССР. А некоторые обратили внимание, что даже знаменитый ленд-лиз осуществлялся не бесплатно. За поставки продуктов и военной техники Москве выставили счёт, хотя в то время решался вопрос дальнейшего существования всего западного мира.

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