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Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT

25 апреля 2021, 08:25  •  174 • Политика
Торговец оружием из Болгарии покаялся в том, что на взорванных в 2014 году чешских складах действительно хранились боеприпасы и вооружение. В своём письме он признался, что продавал оружие на Украину, сообщает New York Times.
Владелец болгарской оружейной компании ЕМКО Эмилиян Гебрев признался, что во время военного конфликта в Донбассе осуществлял поставки оружия и боеприпасов на Украину.
Ранее компания ЕМКО отрицала этот факт. Однако корреспонденты газеты NYT узнали, что торговец оружием в 2014 году подписал контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинской армии, хотя в сопровождающих документах говорилось, что "товар" предназначается армии Таиланда.
По данным New York Times, Гебрев сообщил в электронном письме, что имел отношение к складу, взорванному в 2014 году в чешской деревне Врбетице. Он хранил там оружие и боеприпасы.
Напомним, Чехия спустя семь лет неожиданно обвинила в подрыве этих складов Россию.

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