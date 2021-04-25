Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT

Торговец оружием из Болгарии покаялся в том, что на взорванных в 2014 году чешских складах действительно хранились боеприпасы и вооружение. В своём письме он признался, что продавал оружие на Украину, сообщает New York Times.

Владелец болгарской оружейной компании ЕМКО Эмилиян Гебрев признался, что во время военного конфликта в Донбассе осуществлял поставки оружия и боеприпасов на Украину.

Ранее компания ЕМКО отрицала этот факт. Однако корреспонденты газеты NYT узнали, что торговец оружием в 2014 году подписал контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинской армии, хотя в сопровождающих документах говорилось, что "товар" предназначается армии Таиланда.

По данным New York Times, Гебрев сообщил в электронном письме, что имел отношение к складу, взорванному в 2014 году в чешской деревне Врбетице. Он хранил там оружие и боеприпасы.

Напомним, Чехия спустя семь лет неожиданно обвинила в подрыве этих складов Россию.