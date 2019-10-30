«Одно неправильное заявление может всё перечеркнуть»: как Зеленский намерен восстанавливать мир в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление мира в Донбассе будет происходить в три этапа: прекращение огня, примирение сторон и реинтеграция. Первый шаг, по его словам, практически реализован, однако дальнейший прогресс может быть разрушен неосторожным действием или «неправильным заявлением». Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе процесс ограничится только режимом прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа достижения мира в Донбассе: прекращение огня, примирение и реинтеграция. По его словам, первый из них скоро будет реализован.

«Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Это очень нужный, важный, но на самом деле только первый шаг», — сказал Зеленский, открывая форум «Единство» в Мариуполе.

В ходе второго этапа — примирения — любое неправильное заявление может отбросить ситуацию в горячую фазу, убеждён Зеленский. В связи с этим он отметил роль СМИ.

«Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неправильное заявление могут всё перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно поэтому в этих вопросах сверхважна роль СМИ и той риторику, которую эти медиа используют», — подчеркнул он.

Реинтеграция же должна быть реализована в реальности, а не на бумаге, добавил Зеленский.

«Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, а также произошло частичное примирение. И не произошло главного: возвращения территорий. Они остались в другом статусе и, к сожалению, не вернулись в состав того или иного государства. Устраивает такой вариант Украину? Я думаю, что нет. Но вопрос — риторический», — констатировал украинский президент.

Reuters

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«Остановится на прекращении огня»

Однако глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко считает, что объявленный Зеленским процесс, вероятнее всего, на ближайшие годы не сдвинется дальше режима прекращения огня.

«Я думаю, на прекращении огня всё и остановится. По большому счёту, с моей точки зрения, и население Украины, и население ДНР и ЛНР хочет, чтобы прекратили стрелять. Да, желательно, чтобы нормально работали КПП, решили вопросы с пенсиями, решили вопросы с поездками родственников в одну и другую сторону. Но фактически это всё», — сказал он RT.

Так, в Киеве неоднократно отмечали, что не намерены принимать те или иные решения, которые содержатся в достигнутых ранее договорённостях. В начале октября глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил, что амнистия будет касаться не всех участников событий на востоке Украины, как того требуют Минские соглашения.

Также спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что закон об особом статусе Донбасса будет разрабатываться совместно с общественностью. Однако формула Штайнмайера требует, чтобы этот процесс прорабатывался совместно с представителями Донбасса, — на это обратили внимание и главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник в совместном заявлении.

«Любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений и они для нас будут юридически ничтожны», — говорится в документе.

На Украине не скрывают, что намерены пересмотреть некоторые положения минских договорённостей. Глава МИД страны Вадим Пристайко называл их «болезненным компромиссом», а председатель международного комитета Рады Богдан Яременко заявил, что в ходе переговоров в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия) Киев будет пытаться изменить некоторые из своих обязательств.

«Украина будет и дальше прилагать все усилия, чтобы мирные переговоры были эффективными, чтобы состоялась встреча в нормандском формате, в ходе которой можно будет утвердить дорожную карту мирного процесса, которая фактически будет базироваться на минских договорённостях, но, возможно, позволит скорректировать определённые подходы, которые за пять лет доказали свою неработоспособность», — сказал он в эфире украинского телеканала «Наш».

Таким образом, можно констатировать, что президент Зеленский и его команда продолжают политику, начатую его предшественником Петром Порошенко, считает политолог Иван Мезюхо.

Разведение сил

Отметим, что накануне Украина и самопровозглашённые ЛНР и ДНР начали разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Также стороны согласовали разведение в Петровском.

1 октября в ходе переговоров в Минске стороны договорились 7 октября начать разведение в Золотом и Петровском. Тогда же Украина согласилась на формулу Штайнмайера — очерёдность исполнения минских договорённостей, предусматривающую предоставление особого статуса Донбассу.

Однако в назначенный день отвод войск сорвался. Как заявили в Киеве, это произошло из-за несоблюдения семи дней режима тишины в районе Золотого. Примечательно, что ранее в этот день «ветераны» добровольческого полка «Азов» заняли позиции у населённого пункта и отказались оставлять их. Они заявили, что выступают против разведения сил, формулы Штайнмайера и минских договорённостей в целом.

Дальнейшие попытки провести разведение также не удавались. Несколько дней назад в Золотое приехал Зеленский. Там он вступил в словесную перепалку с одним из националистов, который призвал президента заключить договорённости с радикалами.

«Ты со мной хочешь формализировать отношения? Не надо про капитуляцию. Так сдайте оружие... Ты на меня переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать... Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришёл и сказал: «Оружие убери». Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — сказал глава государства.

Позже в офисе президента Украины заявили, что начали вывозить из Золотого незаконное оружие.

Однако основатель «Азова» Андрей Билецкий заявил, что если Киев прогонит националистов из Золотого, то в этот регион придут «десять тысяч» человек.

«Если вы решите исполнять свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — сказал он.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, фактически это заявление — признание о том, кто не давал реализовывать Минские соглашения.