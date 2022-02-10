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Одно фото лучше тысячи слов: Переговоры Сергея Лаврова и Лиз Трасс
10 февраля 2022, 12:40 • 189 • Политика
Сергей Лавров начал переговоры с британской коллегой Лиз Трасс. И первое фото с места оказалось лучше тысячи слов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - той самой Лиз Трасс, которая сообщила миру о героическом противостоянии Украины монголам и татарам.
Встречу с британской коллегой Сергей Лавров уже назвал беспрецедентной. Обращаясь к Лиз Трасс, русский министр призвал строить отношения России и Великобритании исключительно через равноправный диалог. А также добавил: если визит министра Лиз Трасс в Россию направлен на улучшение отношений, то и мы ответим взаимностью.
Лиз Трасс, судя по первым сообщениям, решила свою риторику не менять. Так, например, она заявила, что прибыла в Россию, чтобы призвать Москву к следованию дипломатическому пути вокруг ситуации на Украине. То есть министру интереснее продолжать придумывать байки о якобы агрессии России.
Иронично встречу прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В личном телеграм-канале она написала, опубликовав фото с места:
"Сергей Лавров рассказывает британскому министру иностранных дел, какие заявления считаться дипломатией не могут".
К слову, это фото и короткий комментарий лучше тысячи слов описали атмосферу на переговорах - весьма непростую. Если же говорить о сути объяснения Сергея Лаврова, то сказал он следующее:
"Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения - это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой своей публичной деятельности. Дипломатией это назвать не могу!"
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