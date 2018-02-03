Одними песнями: Глава Пентагона спел украинский гимн Украины в качестве "поддержки"

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До того глава Пентагона уже высказывал Украине многочисленные комплименты

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совещания со своим украинским коллегой Степаном Полтораком спел кусочек из гимна Украины. Судя по всему, дабы показать украинскому правительству свою поддержку.

"Сегодня я ещё раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил за это высокую цену. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" - в этих словах государственного гимна отображается украинская борьба за независимость", - высказался Мэттис.

До того глава Пентагона уже высказывал Украине многочисленные комплименты "за смелость Киева перед лицом российской агрессии".

Ирония ситуации, видимо, ускользнула от обоих министров - ведь только песнями, по сути, американская поддержка пока и ограничивается.