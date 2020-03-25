Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из "Бука", которая якобы сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Заседание суда прокомментировал независимый авиаэксперт Юрий Антипов.

Он отмечает, что уже третье судебное заседание по делу крушения самолёта рейса МН17 прошло на редкость быстро. Оно заняло не более часа. А судья всего-то и попросил сторону обвинения подтвердить наличие американских спутниковых снимков атаки "Бука".

(Запрос) заставил одних судорожно глотнуть воздух, а других опустить руки, чтобы затем подбросить чепчики в воздух, - комментирует Юрий Антипов на своей странице в Facebook.

По его мнению, этот вопрос следовало бы задать с самого начала. Причём сперва администрации президента США, а потом и самому главе Белого дома, подчёркивает независимый авиаэксперт.

Он крутился бы как уж на сковороде, выписывая различные па на виду всей мировой общественности, - пишет Юрий Антипов.

Эксперт выражает уверенность, что что-то будет представлено. Антипов предрекает, что на следующем заседании, которое назначено на 8 апреля, будет озвучена "непереводимая игра слов". То есть всё не по существу, и в конечном итоге ничего показано не будет.