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Одним уходом Лукашенко Запад сыт не будет: Белорусский политолог назвал конечную цель вторжения
17 сентября 2020, 20:15 • 204 • Политика
Белорусский политолог Алексей Дзермант назвал конечную цель иностранного вторжения в свою страну. Он уверен, что одним уходом Александра Лукашенко Запад сыт не будет. По мнению эксперта, зарубежные провокаторы хотят полностью уничтожить республику в том виде, в котором она существовала, и "поживиться на руинах".
Политолог из Белоруссии Алексей Дзермант в комментарии для Nation News дал свою оценку ситуации в родной стране.
Он выразил уверенность, что происходящие в республике события являются результатом иностранного вмешательства. При этом цели интервентов не ограничиваются лишь свержением избранного президента Александра Лукашенко.
Задачи провокаторов значительно глубже и тревожнее: они хотят полностью уничтожить Беларусь в том виде, в котором она существовала, и "поживиться на руинах", считает эксперт.
По его мнению, "блицкриг", который планировался зарубежными кураторами сразу после выборов, удалось отразить, однако Запад по-прежнему не оставляет попытки дожать республику и постоянно искусственно нагнетает обстановку, в том числе посредством методов гибридной войны.
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