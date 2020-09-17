Одним уходом Лукашенко Запад сыт не будет: Белорусский политолог назвал конечную цель вторжения

Политолог из Белоруссии Алексей Дзермант в комментарии для Nation News дал свою оценку ситуации в родной стране.

Он выразил уверенность, что происходящие в республике события являются результатом иностранного вмешательства. При этом цели интервентов не ограничиваются лишь свержением избранного президента Александра Лукашенко.

Задачи провокаторов значительно глубже и тревожнее: они хотят полностью уничтожить Беларусь в том виде, в котором она существовала, и "поживиться на руинах", считает эксперт.

По его мнению, "блицкриг", который планировался зарубежными кураторами сразу после выборов, удалось отразить, однако Запад по-прежнему не оставляет попытки дожать республику и постоянно искусственно нагнетает обстановку, в том числе посредством методов гибридной войны.