Одним словом: Красавчик Трюдо охарактеризовал Путина и Трампа

Во время интервью телеканалу CTV News в разделе "быстрый вопрос-ответ" премьера Канады Джастина Трюдо, которого в мире часто именуют "красавчиком", ведущий попросил одним словом охарактеризовать президентов России и США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо давал интервью телеканалу CTV News. Когда дело дошло до раздела "быстрый вопрос-ответ", ведущий Эван Соломон попросил его одним словом охарактеризовать двух самых популярных политиков сегодняшнего дня – президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа. Причем оценка должна была быть "беспристрастной".

Российского лидера Трюдо охарактеризовал словом problematic, то есть проблемный, а американского президента, как оказалось, он считает unpredictable, то есть непредсказуемым.

Отвечая на вопрос, кто из политиков ему более симпатичен, Трюдо вспомнил премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

Сам же Джастин Трюдо в мире часто характеризуется одним словом – красавчик, известен своим желанием быть "ближе к народу, а также "носочной дипломатией" – привычкой даже к строгим костюмам подбирать носки самых невероятных расцветок и орнаментов. А в 2017 году ему даже удалось превзойти самого себя, надев носки с Чуббакой на бизнес-форум Bloomberg.

Об этом сообщает "РИА Новости".