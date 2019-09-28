Одним махом семерых побивахом. Вместе с собой

Из событий уходящей недели вне конкуренции, наверное, все, что окружало президента Украины на этой неделе, начиная от поездки на Генассамблею ООН и встречу с Трампом на полях этого форума и заканчивая суетой вокруг записи его летнего разговора с президентом ША и последствий публикации стенограммы этого общения.

Нет, на Украине поначалу все обрадовались резко повысившейся роли Зеленского в мировой политике. Сразу после того, как американские демократы заявили о начале процедуры импичмента в отношении нынешнего хозяина Белого дома, укропатриоты аж взвыли от восторга.

- В одной руке Зеленского – карьера Трампа, а в другой – судьба Байдена. Сейчас он может без особых усилий сломать и то, и другое, - написал один из местных аналитиков (прямо, как в бессмертном армейском фольклоре о письме любимой). Незабываемый Павло Климкин (О! Павло!) поддернув штаны или закатав джинсы – не так уж важно, объявил, что «Украина показала, на что она способна», а еще один представитель украинского журналистского корпуса Роман Цимбалюк заявил: «Кто бы мог подумать, что Украина будет «назначать» или «переназначать» президента США». Погорячились, конечно, но наблюдать за этим всем смешно.

Между тем, жалобы Зеленского Дональду на Ангелу и Эммануэль в телефонном разговоре не остались без внимания. В Европе негодуют из-за украинской неблагодарности и назвали слова Зеленского «клеветой на ЕС». И готовят ответный ход, от которого Киеву икнется еще не раз и не только икнется. Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным. Европейские финансовые институты с 2014 года вместе с ЕС «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине. И теперь в ЕС посчитали, что пора бы выяснить, куда эти миллиарды делись. Как раньше, кстати, и Трамп распорядился приостановить военную помощь Киеву до выяснения по итогам ревизии, на что пошла предыдущая. В общем, со всех сторон полетело, и практически одновременно. И у всех реакция на Зеленского просто-таки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее?!»

Не все ясно и с импичментом. Мало того, что его почти наверняка заблокируют республиканцы в Сенате, так еще и демократы ведут себя как пациенты психушки, оставшиеся без присмотра персонала. Спикер палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси сначала, пользуясь тем самым разговором, решила сделать скандал с Украиной точкой отсчета для импичмента, потом, когда выяснилось, что никакого желаемого компромата, кроме непревзойденного подхалимажа и лизоблюдства со стороны Зеленского там нет, объявила, что беседа Трампа и Зеленского – дело рук России (а что же ты, старушка, поддалась тогда на нее?), а теперь еще и объяснила, что «намерение расследовать коррупционный скандал с Байденом подрывает государственную безопасность и позорит честь государственных структур США». Прекрасная логика «носительницы демократии» и убежденной антикоррупционерки!

Абсолютная алогичность 79-летней Нэнси может быть объяснима медициной. Оно, конечно, не так и понятно, идут ли русские или не идут, но старческая деменция уже не просто наступает, а, похоже, атакует.

Но Зеленский на всем этом фоне, безусловно, красавчик! Одним махом семерых побивахом. И теперь все обтекают, включая и его самого. Может, даже, в первую очередь его самого. А в Европе политики самого разного уровня уже заявили, что Украина стала токсичной (в политической сфере) уже в межконтинентальном масштабе, и для ЕС, и для США. Супердостижение Зеленского, поехавшего, как говорится, шерсть стричь, а вернувшегося вместо этого постриженным налысо. Не зря тот же Трамп постарался максимально дистанцироваться от украинских проблем и посоветовал украинскому президенту повстречаться с Путиным и все порешать. Оно, конечно, и Москве такой подарок не особо нужен, но от соседей по планете ведь не сбежишь.

Володя, ты там не останавливайся. Звони «исчо»! И почаще.