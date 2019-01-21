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Одним из объектов, возможно, был "Панцирь": Израиль показал на видео уничтожение установок ПВО в Сирии

21 января 2019, 11:39  •  252 • В мире
В ночь на 21 января израильские военные атаковали ряд объектов в Сирии. Как утверждают в Тель-Авиве, из них были выпущены "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам. В Сети израильская сторона обнародовала видео уничтожения двух установок ПВО Сирии, одной из которых мог быть российский комплекс ПВО "Панцирь".
Израиль атаковал в ночь на 21 января иранские склады оружия в Сирии и несколько батарей ПВО. Как объяснили в еврейском государстве, удары были нанесены по установкам сирийской ПВО, из которых были выпущены "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам.
"В результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы", - пояснили израильские военные.
В Сети также появилось видео уничтожения двух установок ПВО Сирии, одной из которых мог быть российский комплекс ПВО "Панцирь". На записи с камер было запечатлены кадры уничтожение установок. Судя по всему, кадры сделаны камерами, установленными на ракетах.
На первом видео затруднительно опознать атакуемый объект, во втором цель похожа на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" на автомобильном шасси.
Налёт, подобного которому не было с мая прошлого года, назвали ответом на ранее зафиксированную попытку ракетного обстрела Голанских высот, передаёт ТАСС.

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