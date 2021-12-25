Одни сутки, две смерти: На складе Amazon произошла трагедия

На складе компании Amazon произошла трагедия - скончались сотрудники. Причём смерти было две в течение одних суток.

Склад располагается в городе Бессемер штата Алабама. В прошлом месяце один из сотрудников пожаловался на плохое самочувствие и попытался отпроситься с работы. Ему было отказано. Вскоре он умер на складе, сообщила в Twitter группа по защите прав рабочих More Perfect Union. Причиной гибели стал инсульт.

Через несколько часов ещё одного работника постигла та же участь, однако смерть наступила в больнице после оказания медицинской помощи - врачи просто не смогли спасти человека, пишет Essence.

По данным группы, сотрудникам Amazon приказали работать как ни в чём не бывало. Им настоятельно рекомендовали даже не обсуждать две смерти, которые произошли за одни сутки.

В течение 2021 года, согласно данным, имеющимся у More Perfect Union, умерли ещё шестеро сотрудников Amazon. Официально в компании эти обвинения не комментируют.