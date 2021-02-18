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«Одни домыслы»: СБУ обвинила российского генерала в организации «Иловайского котла»

18 февраля 2021, 22:35  •  138 • Война
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал «отыгранной пластинкой» попытки Украины сделать Россию виновной в гражданской войне в Донбассе в свете предъявления СБУ обвинений в военных преступлениях заместителю министра обороны РФ, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Андрею Картаполову.
«Подобное заявление Украины не имеет никаких оснований — не представлены доказательства и факты, одни домыслы. Украина хочет подтвердить перед европейским сообществом мифический статус России как страны-агрессора. Мы изначально выступали за мирное урегулирование гражданского противостояния на Украине и за решение гуманитарных проблем [в Донбассе]», — сказал депутат.
По его словам, Киеву стоит не зацикливаться на поиске врагов, а садиться за стол переговоров и вырабатывать «взаимно приемлемые решения» с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками, передает «Дума ТВ».
Украинское следствие обвиняет российского генерала в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «ведении агрессивной войны», а также «нарушении законов войны, сопряженном с умышленным убийством».
«Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов», — говорится в комментарии украинского правоохранительного ведомства.
Кроме того, в материалах СБУ Картаполов проходит как один из организаторов «Иловайского котла».
«Иловайским котлом» называют ожесточенные боевые действия в районе города Иловайска Донецкой области в 2014 году в ходе внутриукраинского конфликта.
В ходе боев подразделениям силовых структур Украины (ВСУ и МВД) удалось овладеть частью города, но впоследствии они оказались окружены противником.
В середине августа в котел попали украинские подразделения «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь», полк «Миротворец», «Шахтарськ» вместе со сводной ротой 93-й и 17-й бригады ВСУ. К утру 27 августа, судя по разрозненным данным, Иловайск оказался под полным контролем ополчения.
К 3 сентября группировка украинских сил была ликвидирована, при выходе из него украинская сторона понесла потери, исчисляемые сотнями убитых, раненых и пленных.
Руководство ДНР и ЛНР было настроено не допустить сдачу Иловайска из-за его стратегического положения в их системе обороны. Падение города предопределило бы контроль украинских силовиков над важной автодорогой H-21 в районе Харцизска, которая соединяет Донецк с восточными территориями.
Потери под Иловайском стали самыми масштабными для украинских сил за время боевых действий на востоке страны, после чего, по словам украинского националиста и политика Андрея Билецкого, произошел их «моральный слом».
Стоит отметить, что в середине нынешнего месяца председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, таким образом, в очередной раз подтвердив тезис о том, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.
«Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случае сообщений от наблюдателей о российских солдатах», — сказал он.
12 февраля 2015 года президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и занимавшие на тот момент посты президентов Франции и Украины Франсуа Олланд и Петр Порошенко подписали в Минске документ с перечнем мер для урегулирования военного конфликта в Донбассе.
С момента подписания документа на Украине полностью сменилась правящая верхушка, прошло три саммита в «нормандском формате» и постоянно ведется диалог в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, но стороны конфликта — Киев и руководство ДНР\ЛНР — по-прежнему далеки от согласия по ключевым положениям договора.
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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

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