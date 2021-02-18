«Одни домыслы»: СБУ обвинила российского генерала в организации «Иловайского котла»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал «отыгранной пластинкой» попытки Украины сделать Россию виновной в гражданской войне в Донбассе в свете предъявления СБУ обвинений в военных преступлениях заместителю министра обороны РФ, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Андрею Картаполову.

«Подобное заявление Украины не имеет никаких оснований — не представлены доказательства и факты, одни домыслы. Украина хочет подтвердить перед европейским сообществом мифический статус России как страны-агрессора. Мы изначально выступали за мирное урегулирование гражданского противостояния на Украине и за решение гуманитарных проблем [в Донбассе]», — сказал депутат.

По его словам, Киеву стоит не зацикливаться на поиске врагов, а садиться за стол переговоров и вырабатывать «взаимно приемлемые решения» с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками, передает «Дума ТВ».

Украинское следствие обвиняет российского генерала в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «ведении агрессивной войны», а также «нарушении законов войны, сопряженном с умышленным убийством».

«Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов», — говорится в комментарии украинского правоохранительного ведомства.

Кроме того, в материалах СБУ Картаполов проходит как один из организаторов «Иловайского котла».

«Иловайским котлом» называют ожесточенные боевые действия в районе города Иловайска Донецкой области в 2014 году в ходе внутриукраинского конфликта.

В ходе боев подразделениям силовых структур Украины (ВСУ и МВД) удалось овладеть частью города, но впоследствии они оказались окружены противником.

В середине августа в котел попали украинские подразделения «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь», полк «Миротворец», «Шахтарськ» вместе со сводной ротой 93-й и 17-й бригады ВСУ. К утру 27 августа, судя по разрозненным данным, Иловайск оказался под полным контролем ополчения.

К 3 сентября группировка украинских сил была ликвидирована, при выходе из него украинская сторона понесла потери, исчисляемые сотнями убитых, раненых и пленных.

Руководство ДНР и ЛНР было настроено не допустить сдачу Иловайска из-за его стратегического положения в их системе обороны. Падение города предопределило бы контроль украинских силовиков над важной автодорогой H-21 в районе Харцизска, которая соединяет Донецк с восточными территориями.

Потери под Иловайском стали самыми масштабными для украинских сил за время боевых действий на востоке страны, после чего, по словам украинского националиста и политика Андрея Билецкого, произошел их «моральный слом».

Стоит отметить, что в середине нынешнего месяца председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, таким образом, в очередной раз подтвердив тезис о том, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

«Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случае сообщений от наблюдателей о российских солдатах», — сказал он.

12 февраля 2015 года президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и занимавшие на тот момент посты президентов Франции и Украины Франсуа Олланд и Петр Порошенко подписали в Минске документ с перечнем мер для урегулирования военного конфликта в Донбассе.

С момента подписания документа на Украине полностью сменилась правящая верхушка, прошло три саммита в «нормандском формате» и постоянно ведется диалог в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, но стороны конфликта — Киев и руководство ДНР\ЛНР — по-прежнему далеки от согласия по ключевым положениям договора.