Одни домыслы, никаких фактов: В России отреагировали на статью о судьбе Скрипалей

Антироссийская кампания в связи с инцидентом в Солсбери не прекращается и с наступлением 2019 года. Царьград рассказывает о том, как в России отреагировали на очередную публикацию в британских СМИ, и зачем военные меняют крыши у дома и гаража на участке Сергея Скрипаля

Автор:

Курганов Дмитрий

Делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии уже более десяти месяцев, однако, ясности в нём больше не становится. Британская сторона по-прежнему считает Россию причастной к инциденту в Солсбери, не предоставляя каких-либо реальных доказательств, а идущие на поводу у Лондона средства массовой информации помогают периодическими информационными вбросами.

Скрипалей теперь не узнать?

Очередной публикацией 7 января разродилась The Telegraph. В материале издания сообщается, что Сергей и Юлия Скрипаль проживают на юге Англии, находятся под наблюдением медиков, периодически видятся с близкими и друзьями. По данным неназванных источников, они могли изменить внешность, чтобы их не узнавали на улицах. Якобы именно по этой причине сам Скрипаль не даёт интервью, чтобы не раскрывать свой новый цвет волос и другие изменения. Также отмечается, что Юлия может работать на британские спецслужбы, поскольку тем полезно её знание русского языка.

Пишет The Telegraph и о том, что она даже хотела вернуться в Россию (об этом СМИ сообщали и ранее), однако якобы передумала после того, как ей дали ознакомиться с материалами о подозреваемых по делу об отравлении. Также в материале газеты сказано несколько слов и о «новых домах» для Скрипалей. Сообщается, что они оборудованы сигнализацией и кнопкой вызова экстренных служб.