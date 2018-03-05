Однажды в Израиле

• 98 • Аналитика

Следователи отдела по борьбе с организованной преступностью впервые допросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару Нетаньяху в рамках расследования дела о коррупции главы кабинета министров. Супружескую чету подозревают в получении подарков от гражданина Израиля Арнона Милчена (продюсер фильмов «Однажды в Америке», «Бойцовский клуб», «Мистер и миссис Смит») и гражданина Австралии Джеймса Пэкера на общую сумму около миллиона шекелей (300 тыс. долларов) в обмен на лоббирование их интересов. Судя по заявлению адвоката Биньямина Нетаньяху, что взяток было получено не на миллион шекелей, а «всего» на 500 тыс., и не деньгами, а подарками, дела премьера по этому делу обстоят неважно. Если даже адвокат признает получение взяток, оправдываясь лишь тем, что они были меньше, да и то исключительно «борзыми щенками», этот эпизод можно считать практически доказанным. Кроме того, премьер-министр подозревается в получении «откатов» при закупках подводных лодок и патрульных катеров для Армии обороны Израиля.

Предметом разбирательства также стало «джентльменское» соглашение между Биньямином Нетаньяху и несколькими СМИ о взаимовыгодном сотрудничестве. Телекоммуникационная компания Bezeq, газета «Едиот ахранот» и интернет-издание Walla! взяли на себя обязательства хвалить мудрые действия премьер-министра, а глава правительства, в свою очередь, пообещал осложнить жизнь их основному конкуренту — газете «Исраэль ха-Йом» и смотреть сквозь пальцы на финансовые нарушения в патронируемых им СМИ. По этому делу уже арестованы бывший пресс-секретарь Биньямина Нетаньяху Нир Хефец и экс-гендиректор министерства связи Шломо Филбер, владелец Bezeq Шауль Элович, генеральный директор компании Стелла Хендлер и директор по бизнес-развитию Амикам Шорер.

«Полтора десятка дел и расследований — лишь бы сместить меня с должности», — заявил Биньямин Нетаньяху. Слова премьер-министра, конечно, можно расценивать как попытку выдать обычное расследование за политическую расправу. Но несмотря на очевидную обоснованность большинства обвинений, Нетаньяху прав по сути: основным драйвером расследования послужила политика. Для Израиля это не первый случай, когда руководителю государства неожиданно припоминают все его прегрешения, желая досрочно отстранить от должности. Так, в июне 2007 года одно за другим начинались расследования в отношении премьер-министра Эхуда Ольмерта. Это случилось после Второй ливанской войны — вооруженных столкновений с группировкой «Хезболла» в июле–августе 2006 года. Тогда, несмотря на огромное техническое превосходство ЦАХАЛ над боевиками «Хезболлы», израильская армия понесла существенные потери: 121 человек убит, более 200 ранены, подбиты десятки единиц бронетехники. Бывший премьер-министр был приговорен к полутора годам заключения и штрафу в миллион шекелей. Для экс-президента Израиля Моше Кацава 2007 год тоже ознаменовался отставкой — из-за сексуального скандала: десяток бывших сотрудниц Кацава неожиданно вспомнили, что он их изнасиловал, некоторых — более десяти лет назад. В 2011 году по этим обвинениям Моше Кацав был осужден на семь лет и, отсидев в тюрьме пять лет, освобожден условно-досрочно. Недовольство Биньямином Нетаньяху может быть вызвано неспособностью премьера воспользоваться удачным для Израиля моментом в палестинско-израильском противостоянии. Президент США Дональд Трамп, в отличие от Барака Обамы, не требует государственности для Палестины, более того, согласился перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, дав карт-бланш Израилю. Видимо, по мнению правых кругов Израиля, бездействие в такой ситуации непростительно.