Однажды прозвучит тот самый выстрел... Оливер Стоун выдал пугающее пророчество об Армагеддоне

Фильм американского режиссера Оливера Стоуна появился в открытом доступе. На Youtube пользователи с Украины благодарят кинодеятеля за работу. При этом многие обращают внимание на тревожную концовку картины под названием "Нерассказанная история". Так, в завершении фильма Стоун признается, что именно его пугает.

"- Вы чего-то боитесь? - Да. Что мир взорвется".

По мнению создателя фильма, роковым не только для Украины, но и для мироздания может оказаться всего один выстрел.

"Однажды прозвучит тот самый выстрел… - говорится в фильме. - Например, украинские военные катера снова попробуют нарушить границы, которые Россия считает своими, тем самым спровоцируют ответную стрельбу со стороны российских пограничников. В любом случае будут жертвы, и тогда начнется война, в которой Россию, естественно, объявят агрессором".

Создатели ленты даже спрогнозировали, как Запад отреагирует на обострение ситуации между Россией и Украиной.

Однозначно СМИ разразятся заголовками, что якобы "Россия спровоцировала международный конфликт". Вслед за этим на защиту венгров на западе Незалежной свои войска отправит Будапешт, Варшава решит поквитаться за 1939 год с СССР и тоже ввяжется в "заварушку".

"И произойдет то, чего боялся весь мир в годы холодной войны, сбудется страшный сон Москвы, Брюсселя и Вашингтона. Армии России и НАТО войдут рано или поздно в соприкосновение…" – говорится в предсказании Стоуна.

Это и станет "началом испепеляющего Армагеддона".

"На месте Украины останется только выжженная земля. Мир охватит пламя гигантской… вероятно, последней для человечества войны", - говорится в пугающем пророчестве в финале картины.