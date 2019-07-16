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Однажды прозвучит тот самый выстрел... Оливер Стоун выдал пугающее пророчество об Армагеддоне
16 июля 2019, 04:39 • 101 • В мире
В новом фильме Оливера Стоуна "Нерассказанная история" есть пугающее предостережение. Автор картины не исключает, что "однажды прозвучит тот самый выстрел". Это может привести к печальным последствиям не только для Украины, но и в целом – для всего мира. "Это будет началом испепеляющего Армагеддона. На месте Украины останется только выжженная земля", - говорится в конце фильма. Оливер Стоун не стал скрывать своей обеспокоенности по этому поводу. По его словам, он боится, что "мир взорвется".
Фильм американского режиссера Оливера Стоуна появился в открытом доступе. На Youtube пользователи с Украины благодарят кинодеятеля за работу. При этом многие обращают внимание на тревожную концовку картины под названием "Нерассказанная история". Так, в завершении фильма Стоун признается, что именно его пугает.
По мнению создателя фильма, роковым не только для Украины, но и для мироздания может оказаться всего один выстрел.
"Однажды прозвучит тот самый выстрел… - говорится в фильме. - Например, украинские военные катера снова попробуют нарушить границы, которые Россия считает своими, тем самым спровоцируют ответную стрельбу со стороны российских пограничников. В любом случае будут жертвы, и тогда начнется война, в которой Россию, естественно, объявят агрессором".
Создатели ленты даже спрогнозировали, как Запад отреагирует на обострение ситуации между Россией и Украиной.
Однозначно СМИ разразятся заголовками, что якобы "Россия спровоцировала международный конфликт". Вслед за этим на защиту венгров на западе Незалежной свои войска отправит Будапешт, Варшава решит поквитаться за 1939 год с СССР и тоже ввяжется в "заварушку".
Это и станет "началом испепеляющего Армагеддона".
"На месте Украины останется только выжженная земля. Мир охватит пламя гигантской… вероятно, последней для человечества войны", - говорится в пугающем пророчестве в финале картины.
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