Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже

Вечером 12 августа в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе. В салоне на тот момент находились 35 человек. В результате инцидента одна женщина скончалась, ещё 17 человек пострадали. Вице-губернатор города Виталий Шабалатов сообщил, что в качестве одной из версий рассматривается взрыв газового баллона. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали, по последним данным, 17 человек, ещё одна женщина скончалась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как рассказал ТАСС представитель городской станции скорой медицинской помощи, медики пока не смогли установить личность погибшей.

«Женщина, которая умерла, — на неё данных нет. Она проходит как неизвестная. Ей примерно 35 лет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина умерла в больнице скорой помощи №1, у неё была травматическая ампутация обеих голеней и травматический шок 3-й степени.

Напомним, взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошёл в центре Воронежа в четверг вечером. Всего в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты, рассказал прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов.

Вице-губернатор области Виталий Шабалатов сообщил, что в качестве одной из версий происшествия рассматривается взрыв газового баллона.

«Сейчас рано делать выводы, рассматриваются разные варианты взрыва, на месте работают спецслужбы. Рассматривается вариант взрыва газового баллона в том числе», — рассказал он.

Вместе с тем замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус не имел газового оборудования.

«Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус», — заявил он.

Источник ТАСС в свою очередь сообщил, что ЧП произошло, когда пассажиры заходили в автобус с остановки.

В департаменте здравоохранения региона ранее рассказали, что 13 человек были доставлены в БСМП №1. Состояние троих людей, по данным ведомства, оценивалось как тяжёлое.

В департаменте также сообщили, что ещё двух пациентов доставили в ожоговое отделение Воронежской ОКБ №1. Один пострадавший с ожогами 1-й и 2-й степеней находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь, он перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей в состоянии средней степени тяжести.

© Telegram-канал «Воронеж №1»

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате», — отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По поручению главы СК в Воронеж направили криминалистов и следователей центрального аппарата для полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам первоначального осмотра следственными органами СУ СК по Воронежской области возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан», — сообщила Петренко.

Ведомство назначило комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Помимо этого, областная прокуратура также организовала проверку по факту взрыва.

«По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме того, организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.

После произошедшего губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. Он добавил, что проверки пассажирского транспорта организуют с 13 августа на всех конечных остановках города.

«Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — отметил губернатор.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин также выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

«Убежден, что все ответственные службы выявят причины, и мы все вместе предпримем все усилия, чтобы подобное не повторилось. Достигли договоренности с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что вне зависимости от причин они окажут материальную помощь семьям пострадавших», — сообщил он.