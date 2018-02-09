|
Одна зарубежная радиостанция пыталась украсть у нас запись Владимира Путина. Но мы это пресекли
09 февраля 2018, 15:39 • 101 • В России
Эфир Радио "Комсомольская правда". 9 февраля 2018 г., 8.21 мск.
Ведущие - Вероника Борисенкова, Сергей Краснов:
- 9 февраля 2000 года, а именно 18 лет назад, Владимир Путин впервые пришел в «Комсомолку» и общался с читателями. Это очень хорошо помнит Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Гамов:
- Я думаю, что об этом помнит и Владимир Путин, потому что это была его первая Прямая линия в качестве главы государства, скажем так. Потому что до этого в таком формате Владимир Владимирович не общался.
Тогда только начинался процесс узнавания Путина, всем было интересно - кто это такой? Он находился тогда в ранге исполняющего обязанности Президента России, впереди были выборы.
Ведущие:
- В марте, по-моему.
Гамов:
- Да, 26-го марта. И когда я Алексею Громову (в то время - пресс-секретарь Президента России.- Ред.) предложил этот формат, он сказал: «Хорошо, мы подумаем».
И потом мы встретились с Громовым в Кремле, он говорит: «Нужно ли тебе сейчас идти к Владимиру Владимировичу, ему объяснять, как проходит Прямая линия?" Я говорю: «В принципе - все понятно».
Владимир Владимирович принял эту форму и приехал к нам. Сначала были анонсы. Тогда у нас была допотопная техника. Но все прошло удачно.
Самый сенсационный момент, - то, о чем я никогда не рассказывал. Одна из зарубежных радиостанций пыталась потом звук у нас переписать или украсть...
Обложка "Комсомолки", посвященная визиту Путина в редакцию
Ведущие:
- О, интересно!
Гамов:
- ... но мы воспротивились, и этого не произошло.
Подпишитесь на нас
101
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
05 февраля 2018, 09:24
|
05 февраля 2018, 22:24
|
04 февраля 2018, 13:54
|
04 февраля 2018, 00:24
|
05 февраля 2018, 09:24
|
05 февраля 2018, 09:24
|
07 февраля 2018, 00:24