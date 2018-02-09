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Одна зарубежная радиостанция пыталась украсть у нас запись Владимира Путина. Но мы это пресекли

09 февраля 2018, 15:39  •  101 • В России

Эфир Радио "Комсомольская правда". 9 февраля 2018 г., 8.21 мск.

Ведущие - Вероника Борисенкова, Сергей Краснов:

- 9 февраля 2000 года, а именно 18 лет назад, Владимир Путин впервые пришел в «Комсомолку» и общался с читателями. Это очень хорошо помнит Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды».

Гамов:

- Я думаю, что об этом помнит и Владимир Путин, потому что это была его первая Прямая линия в качестве главы государства, скажем так. Потому что до этого в таком формате Владимир Владимирович не общался.

Тогда только начинался процесс узнавания Путина, всем было интересно - кто это такой? Он находился тогда в ранге исполняющего обязанности Президента России, впереди были выборы.

Ведущие:

- В марте, по-моему.

Гамов:

- Да, 26-го марта. И когда я Алексею Громову (в то время - пресс-секретарь Президента России.- Ред.) предложил этот формат, он сказал: «Хорошо, мы подумаем».

И потом мы встретились с Громовым в Кремле, он говорит: «Нужно ли тебе сейчас идти к Владимиру Владимировичу, ему объяснять, как проходит Прямая линия?" Я говорю: «В принципе - все понятно».

Владимир Владимирович принял эту форму и приехал к нам. Сначала были анонсы. Тогда у нас была допотопная техника. Но все прошло удачно.

Самый сенсационный момент, - то, о чем я никогда не рассказывал. Одна из зарубежных радиостанций пыталась потом звук у нас переписать или украсть...

Обложка "Комсомолки", посвященная визиту Путина в редакцию

Ведущие:

- О, интересно!

Гамов:

- ... но мы воспротивились, и этого не произошло.

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