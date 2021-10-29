Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул т...
Главная / Политика

Одна странность и одна шутка: Встречу Байдена и папы римского решили засекретить

29 октября 2021, 17:20  •  98 • Политика
Папа римский Франциск принял на частной аудиенции президента США Джо Байдена. Встреча началась с "бородатой" шутки американского лидера, а продолжилась странностью.
Президент США Джо Байден и папа римский Франциск провели переговоры в Ватикане. Встреча прошла в формате частной аудиенции. Переговоры отметились одной шуткой и одной странностью.
Сообщается, что встреча понтифика с Байденом состоялась в библиотеке Апостольского дворца и продлилась более часа. Американский лидер по привычке начал переговоры со своей "бородатой" шутки. Он представился не как президент США, а как "муж Джил". Рядом в этот момент была его супруга.
При этом все детали переговоров Байдена с папой римским по какой-то причине держатся в строжайшей тайне. Даже заявленная изначально трансляция на ватиканских ресурсах была отменена, что довольно странно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





98
Источник
Похожие новости
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Баранец
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
29 октября 2021, 12:05
"Байрактары", говорите? Ну-ну": Политтехнолог обозначил слабое место беспилотника
29 октября 2021, 10:20
Обвинения граничат с бредом: посол России поставил на место западных критиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Бара...
29 октября 2021, 02:10
Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать&quo...
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
23 октября 2021, 00:20
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
24 октября 2021, 21:50
Все профессиональные "укры" в одном фото: Денег российского ТВ хватило на банкет
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
25 октября 2021, 17:05
В Украине меняется пенсионный возраст
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
23 октября 2021, 17:15
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.