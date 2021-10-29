Одна странность и одна шутка: Встречу Байдена и папы римского решили засекретить

Папа римский Франциск принял на частной аудиенции президента США Джо Байдена. Встреча началась с "бородатой" шутки американского лидера, а продолжилась странностью.

Президент США Джо Байден и папа римский Франциск провели переговоры в Ватикане. Встреча прошла в формате частной аудиенции. Переговоры отметились одной шуткой и одной странностью.

Сообщается, что встреча понтифика с Байденом состоялась в библиотеке Апостольского дворца и продлилась более часа. Американский лидер по привычке начал переговоры со своей "бородатой" шутки. Он представился не как президент США, а как "муж Джил". Рядом в этот момент была его супруга.

При этом все детали переговоров Байдена с папой римским по какой-то причине держатся в строжайшей тайне. Даже заявленная изначально трансляция на ватиканских ресурсах была отменена, что довольно странно.