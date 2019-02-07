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Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским "шестёркам"

07 февраля 2019, 00:54  •  128 • В мире
Израильские истребители больше не вернутся на свои авиабазы в случае задействования ЗРК С-300. Как отмечают эксперты, как правило израильские ВВС отправляют мониторить ситуацию в САР "четвёрки" или "шестёрки" истребителей. Фактически все они могут быть уничтожены зенитно-ракетными комплексами С-300 "Фаворит", констатируют знатоки, отмечая, что Сирия активизацией С-300 сделала предупреждение иностранным разведчикам. "Одна ракета - это один уничтоженный самолёт", - отмечают эксперты.
Израильские ВВС, которые отправляют в Сирию мониторить свои истребители, должны понимать, что их "четвёрки" или "шестерки" – группы самолётов – могут не вернуться на базы. Как поясняют специалисты, военные воздушные суда могут быть уничтожены зенитно-ракетными комплексами С-300 "Фаворит".
Портал "Авиа.Про" напоминает, что принятие на боевое дежурство сирийских систем противовоздушной обороны С-300 вызвало неудовлетворение еврейского государства. В этой связи Тель-Авив направил в САР дополнительных воздушных разведчиков.
Однако применение ЗРК сирийцами в случае угрозы напрямую грозит лётчикам израильских ВВС - они могут быть сбиты.
"Возможности С-300 очень широки. Первое, о чём следует говорить, - это надёжность подобных систем противовоздушной обороны, фактически, одна ракета - это один уничтоженный самолёт. Не менее важным фактором является и дальность этих ЗРК, позволяющая сбивать израильские истребители даже в тот момент, когда те уже будут осуществлять возврат на базу", - приводит портал слова военного специалиста.
При этом отмечается, что Израиль вряд ли будет использовать свои истребители F-35 для нанесения ударов по Сирии, хотя они и могут создать серьёзную опасность для ЗРК С-300. Причиной тому является отсутствие "боевого опыта" у данных самолётов.

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