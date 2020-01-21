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Одна полная отставка и одобренный кандидат: новое правительство России пока формируют источники

21 января 2020, 18:09  •  110 • Политика
В ожидании решения о новом составе правительства России источники предлагают новые версии. Например, говорят, что главный транспортник России в кабмин не пойдёт. В то же время по Краснову решение почти принято.
В правительство Михаила Мишустина не войдёт Максим Акимов. По словам источника РБК, он усилит Калужскую область - отправится работать главой региона. В прежнем составе кабмина Акимов курировал транспорт, связь и нацпрограмму "Цифровая экономика".
Представители Акимова информацию пока не подтверждали. Издание располагает лишь комментарием регионального источника.
Надо сказать, что именно сегодня Михаил Мишустин должен озвучить новый состав правительства России. Потому и слухов становится всё больше. Но есть и достоверная информация. Например, профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали палате назначить Игоря Краснова на должность генпрокурора России. Напомним, вчера в отставку ушёл Юрий Чайка, а Краснов стал кандидатом на должность главы прокуратуры.

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