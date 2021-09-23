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Одна ошибка едва не сорвала встречу Лаврова с главой МИД Японии

23 сентября 2021, 21:20  •  191 • Политика
Глава евродипломатии Боррель чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром. Дипломат пришёл в не назначенное ему время.
Встречу главы МИД России Сергея Лаврова с японским коллегой Тосимицу Мотэги едва не сорвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Дипломат перепутал назначенное ему время.
Дело в том, что Лавров должен был встретиться с Боррелем после переговоров с японским министром. Однако глава европейской дипломатии спутал расписание и пришёл на встречу вместо главы МИД Японии.
Боррель поздоровался с Лавровым и собирался пройти в комнату для переговоров, при этом Тосимицу Мотэги и члены японской делегации в это время стояли у него за спиной,
- пишет МК.
К счастью, недоразумение быстро разрешилось. Главе европейской дипломатии напомнили, что переговоры с ним должны состояться позднее. Боррель рассмеялся и покинул переговорную.

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