Одна ошибка едва не сорвала встречу Лаврова с главой МИД Японии

Глава евродипломатии Боррель чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром. Дипломат пришёл в не назначенное ему время.

Встречу главы МИД России Сергея Лаврова с японским коллегой Тосимицу Мотэги едва не сорвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Дипломат перепутал назначенное ему время.

Дело в том, что Лавров должен был встретиться с Боррелем после переговоров с японским министром. Однако глава европейской дипломатии спутал расписание и пришёл на встречу вместо главы МИД Японии.

Боррель поздоровался с Лавровым и собирался пройти в комнату для переговоров, при этом Тосимицу Мотэги и члены японской делегации в это время стояли у него за спиной,

- пишет МК.

К счастью, недоразумение быстро разрешилось. Главе европейской дипломатии напомнили, что переговоры с ним должны состояться позднее. Боррель рассмеялся и покинул переговорную.