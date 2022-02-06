Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "т...
Армия Украины начала голодать
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы С...
Главная / Политика

Одна из стран НАТО отказалась воевать за Украину

06 февраля 2022, 15:55  •  89 • Политика
Чехия, входящая в состав НАТО, выступила против отправки военных альянса на Украину. Президент этой страны открыто заявил, что не считает нужным воевать за государство, которое в НАТО не состоит.
Отправка войск НАТО на Украину для участия в военных действиях не имеет смысла, заявил в эфире канала CNN Prima NEWS президент Чехии Милош Земан. Лидер страны, которая является членом Североатлантического альянса с 1999 года, отметил, что Чехия может поддержать отправку военных только в страну, которая также входит в альянс.
В случае же с Украиной всё предельно ясно, считает Земан: он напомнил, что в этой стране, по сути, идёт гражданская война, а такие страны НАТО в свои ряды принципиально не принимает.
Под гражданской войной, уточнил чешский президент, он имеет в виду конфликт в Донбассе, хоть он сейчас и "заморожен" Минскими соглашениями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


89
Источник
Похожие новости
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским дипломатам в США
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Sun?
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
06 февраля 2022, 00:10
Претензию Госдепа после беспрецедентного решения Москвы Захарова обнулила простым вопросом: "Когда?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "н...
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским...
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленског...
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Su...
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
04 февраля 2022, 21:55
Россия и США не выдержали "внутри ООН": "Заткнись, Канада!"
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
02 февраля 2022, 18:35
Время для переговоров исчерпано
01 февраля 2022, 15:45
"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запада – эксперт
31 января 2022, 00:05
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.