Одна из стран НАТО отказалась воевать за Украину

Чехия, входящая в состав НАТО, выступила против отправки военных альянса на Украину. Президент этой страны открыто заявил, что не считает нужным воевать за государство, которое в НАТО не состоит.

Отправка войск НАТО на Украину для участия в военных действиях не имеет смысла, заявил в эфире канала CNN Prima NEWS президент Чехии Милош Земан. Лидер страны, которая является членом Североатлантического альянса с 1999 года, отметил, что Чехия может поддержать отправку военных только в страну, которая также входит в альянс.

В случае же с Украиной всё предельно ясно, считает Земан: он напомнил, что в этой стране, по сути, идёт гражданская война, а такие страны НАТО в свои ряды принципиально не принимает.

Под гражданской войной, уточнил чешский президент, он имеет в виду конфликт в Донбассе, хоть он сейчас и "заморожен" Минскими соглашениями.