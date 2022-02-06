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Одна из стран НАТО отказалась воевать за Украину
06 февраля 2022, 15:55 • 89 • Политика
Чехия, входящая в состав НАТО, выступила против отправки военных альянса на Украину. Президент этой страны открыто заявил, что не считает нужным воевать за государство, которое в НАТО не состоит.
Отправка войск НАТО на Украину для участия в военных действиях не имеет смысла, заявил в эфире канала CNN Prima NEWS президент Чехии Милош Земан. Лидер страны, которая является членом Североатлантического альянса с 1999 года, отметил, что Чехия может поддержать отправку военных только в страну, которая также входит в альянс.
В случае же с Украиной всё предельно ясно, считает Земан: он напомнил, что в этой стране, по сути, идёт гражданская война, а такие страны НАТО в свои ряды принципиально не принимает.
Под гражданской войной, уточнил чешский президент, он имеет в виду конфликт в Донбассе, хоть он сейчас и "заморожен" Минскими соглашениями.
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