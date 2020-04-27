Одна из сторон «притязаний» на Курилы: силы Японии на северных границах • 91 • Аналитика

Учитывая неразрешенные территориальные противоречия с Россией, Япония уделяет очень большое внимание защите своей северной границы. Ведь помимо Китая и КНДР в Токио рассматривают и Россию как важного потенциального противника.







Конечно, Силы самообороны Японии серьезно уступают по численности Императорской армии Японии времен Второй мировой войны. Но Япония всегда стремилась к их серьезному укреплению, прежде всего – военно-техническому. Поэтому среди современных вооруженных сил стран мира Силы самообороны Японии далеко не на последнем месте.



Военный бюджет Японии практически сопоставим с российским, хотя Токио всячески подчеркивает свое «миролюбие» и даже вооруженные силы именует силами самообороны. На 2020 год японский военный бюджет составил 50 млрд долларов, при этом часть средств планируется потратить на создание специального подразделения для действий в космосе, а еще часть – на переоборудование крупнейшего в составе Морских сил самообороны эсминца «Идзумо» в легкий авианосец.



Поскольку границы Японии с другими странами проходят по морю, особую роль в их обороне всегда играл военно-морской флот, который официально называется Морские силы самообороны Японии. Сейчас численность его личного состава – 50 тысяч 800 человек. На вооружении находятся эскадренные миноносцы-вертолетоносцы, эскадренные миноносцы нескольких типов, фрегаты, подводные лодки типов «Сорю» и «Оясио», другие корабли и катера, самолеты морской авиации. Все они могут быть задействованы в обороне северных границ страны.





В 2017 году японское руководство приступило к созданию нового рода войск в составе Морских сил самообороны – морской пехоты. Ранее у страны морская пехота как ударный род войск отсутствовала. Теперь Япония развивает новый род войск, готовясь к неким десантным операциям.



Следующий вид вооруженных сил – Воздушные силы самообороны – развитию которых Токио также уделяет большое внимание. Численность личного состава Воздушных сил самообороны также составляет около 48 тысяч человек, на вооружении находится как минимум 760 самолетов. Сейчас Япония активно обновляет парк боевой авиации.



Сухопутные силы самообороны Японии насчитывают 150 тысяч человек. При этом 50 тысяч из них дислоцируются на северном острове Хоккайдо, который рассматривается в качестве главного плацдарма в случае конфронтации с Россией. Здесь размещены бронетанковая и пехотная дивизии, 2 пехотные бригады, 1 артиллерийская и 1 зенитная ракетная бригады, инженерная бригада, бригада тылового обеспечения, полки связи, снабжения, военно-медицинский, батальоны военной разведки, сил радиоэлектронной борьбы, дивизион противодесантной артиллерии.





Как видим, на Хоккайдо сконцентрированы весьма мощные силы, причем японское командование уделяет особое внимание развитию их десантного потенциала. Но куда могут десантироваться японские войска, размещенные на Хоккайдо? Ответ на этот вопрос, думаю, понятен.



Стоит также отметить, что очень важную роль в обеспечении безопасности северных территорий играют американские войска, расположенные в стране. Именно опасаясь конфронтации с Россией, Китаем и КНДР, Япония до сих пор соглашается с американским военным присутствием. На островах Хонсю и Хоккайдо в северной части Японии находятся три военные базы ВВС США. Уже один тот факт, что с этих баз может быть применено ядерное оружие, заставляет Россию уделять особое внимание организации системы противовоздушной обороны Курильских островов.



Декларируемое Японией стремление к заключению мирного договора с Россией весьма плохо коррелирует с непрекращающейся кампанией в японских масс-медиа о том, что стране пора вернуть контроль над «северными оккупированными территориями», как в Японии называют острова Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан. Для Японии вопрос об островах имеет принципиальное значение, притязания на них сохраняют, чего Токио и не скрывает. Но и Россия не собирается поступаться своей территориальной целостностью. Этот пункт прописывается в Конституции вполне однозначно. Поэтому наша страна, особенно на фоне японской военной активности в регионе, вынуждена держать на Курильских островах немалые силы, способные одним своим присутствием остудить чрезмерный пыл. Учитывая неразрешенные территориальные противоречия с Россией, Япония уделяет очень большое внимание защите своей северной границы. Ведь помимо Китая и КНДР в Токио рассматривают и Россию как важного потенциального противника.Конечно, Силы самообороны Японии серьезно уступают по численности Императорской армии Японии времен Второй мировой войны. Но Япония всегда стремилась к их серьезному укреплению, прежде всего – военно-техническому. Поэтому среди современных вооруженных сил стран мира Силы самообороны Японии далеко не на последнем месте.Военный бюджет Японии практически сопоставим с российским, хотя Токио всячески подчеркивает свое «миролюбие» и даже вооруженные силы именует силами самообороны. На 2020 год японский военный бюджет составил 50 млрд долларов, при этом часть средств планируется потратить на создание специального подразделения для действий в космосе, а еще часть – на переоборудование крупнейшего в составе Морских сил самообороны эсминца «Идзумо» в легкий авианосец.Поскольку границы Японии с другими странами проходят по морю, особую роль в их обороне всегда играл военно-морской флот, который официально называется Морские силы самообороны Японии. Сейчас численность его личного состава – 50 тысяч 800 человек. На вооружении находятся эскадренные миноносцы-вертолетоносцы, эскадренные миноносцы нескольких типов, фрегаты, подводные лодки типов «Сорю» и «Оясио», другие корабли и катера, самолеты морской авиации. Все они могут быть задействованы в обороне северных границ страны.В 2017 году японское руководство приступило к созданию нового рода войск в составе Морских сил самообороны – морской пехоты. Ранее у страны морская пехота как ударный род войск отсутствовала. Теперь Япония развивает новый род войск, готовясь к неким десантным операциям.Следующий вид вооруженных сил – Воздушные силы самообороны – развитию которых Токио также уделяет большое внимание. Численность личного состава Воздушных сил самообороны также составляет около 48 тысяч человек, на вооружении находится как минимум 760 самолетов. Сейчас Япония активно обновляет парк боевой авиации.Сухопутные силы самообороны Японии насчитывают 150 тысяч человек. При этом 50 тысяч из них дислоцируются на северном острове Хоккайдо, который рассматривается в качестве главного плацдарма в случае конфронтации с Россией. Здесь размещены бронетанковая и пехотная дивизии, 2 пехотные бригады, 1 артиллерийская и 1 зенитная ракетная бригады, инженерная бригада, бригада тылового обеспечения, полки связи, снабжения, военно-медицинский, батальоны военной разведки, сил радиоэлектронной борьбы, дивизион противодесантной артиллерии.Как видим, на Хоккайдо сконцентрированы весьма мощные силы, причем японское командование уделяет особое внимание развитию их десантного потенциала. Но куда могут десантироваться японские войска, размещенные на Хоккайдо? Ответ на этот вопрос, думаю, понятен.Стоит также отметить, что очень важную роль в обеспечении безопасности северных территорий играют американские войска, расположенные в стране. Именно опасаясь конфронтации с Россией, Китаем и КНДР, Япония до сих пор соглашается с американским военным присутствием. На островах Хонсю и Хоккайдо в северной части Японии находятся три военные базы ВВС США. Уже один тот факт, что с этих баз может быть применено ядерное оружие, заставляет Россию уделять особое внимание организации системы противовоздушной обороны Курильских островов.Декларируемое Японией стремление к заключению мирного договора с Россией весьма плохо коррелирует с непрекращающейся кампанией в японских масс-медиа о том, что стране пора вернуть контроль над «северными оккупированными территориями», как в Японии называют острова Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан. Для Японии вопрос об островах имеет принципиальное значение, притязания на них сохраняют, чего Токио и не скрывает. Но и Россия не собирается поступаться своей территориальной целостностью. Этот пункт прописывается в Конституции вполне однозначно. Поэтому наша страна, особенно на фоне японской военной активности в регионе, вынуждена держать на Курильских островах немалые силы, способные одним своим присутствием остудить чрезмерный пыл. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





91 Источник Похожие новости Топинамбур — лучший подножный корм для армии и населения Революция США против русско-арабской мощи подавлена и "стоит на коленях" Мы живём не в СССР! Деяния оптимизаторов Приехал злой – уехал добрый: Фидель в гостях у Никиты «Танки грязи не боятся»: об одной дискуссии Киселев призвал не стыдиться Ленина Новости партнеров