|
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
04 декабря 2019, 16:09 • 121 • Украина
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении. 15 человек были госпитализированы, ещё четверо не выходят на связь.
©dsns.gov.ua
«Преподаватель колледжа 1976 года рождения, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии, умерла», — цитирует сотрудника Одесской горбольницы №1 «Укринформ».
Среди пострадавших при пожаре — четверо спасателей.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в настоящее время «утрачена связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри».
Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 декабря 2019, 09:09
|
29 ноября 2019, 04:24
|
29 ноября 2019, 19:24
|
27 ноября 2019, 18:39
|
01 декабря 2019, 03:39
|
28 ноября 2019, 01:09
|
30 ноября 2019, 05:09