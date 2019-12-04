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Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

04 декабря 2019, 16:09  •  121 • Украина
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении. 15 человек были госпитализированы, ещё четверо не выходят на связь.
 
©dsns.gov.ua
 

«Преподаватель колледжа 1976 года рождения, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии, умерла», — цитирует сотрудника Одесской горбольницы №1 «Укринформ».

Среди пострадавших при пожаре — четверо спасателей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в настоящее время «утрачена связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри».

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

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