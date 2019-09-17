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«Одна из основных угроз национальной безопасности»: в МВД сообщили о ликвидации ячеек ИГ в 17 регионах России

17 сентября 2019, 16:39  •  90 • В России
В 2019 году сотрудники МВД и ФСБ России пресекли 17 законспирированных ячеек террористической организации «Исламское государство»*. Об этом говорится в статье начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майора полиции Олега Ильиных. Он отмечает, что в первой половине года правоохранители выявили 972 преступления, связанных с терроризмом, и деятельность 14 экстремистских сообществ. По словам Ильиных, немалое внимание в ведомстве уделили и работе с молодёжью, что стало особенно актуальным после нападения на керченский колледж весной 2018 года.
 
© НАК
 

В 2019 году МВД России совместно с сотрудниками ФСБ выявило законспирированные ячейки террористической организации «Исламское государство»* в 17 регионах страны. Такие данные приводятся в журнале «Полиция России», официальном издании российских правоохранителей.

«В 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», — пишет в статье «Не допустить ненависти и вражды» начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных.

По его словам, в первом полугодии текущего года также выявлено 14 фактов «организации экстремистского сообщества» и 90 случаев деятельности таких групп.

Кроме того, в первой половине 2019-го выявлено 972 преступления террористического характера, в то время как в 2018 году их общее число составило 1679, что почти на 10% ниже показателей предыдущего года, отмечает Ильиных.

Такие преступления генерал-майор называет «одной из основных угроз национальной безопасности любого государства», однако отмечает, что на сегодняшний день правоохранительные ведомства обладают необходимыми ресурсами, чтобы успешно им противостоять.

В частности, идёт работа по профилактике разрушительных идеологий среди молодёжи. Ильиных подчёркивает, что эта мера стала особенно актуальна после того, как осенью 2018 года в Керчи 18-летний студент совершил нападение на своих сверстников и преподавателей.

Напомним, 17 октября 2018 года ученик Керченского политехнического колледжа устроил массовый расстрел в учебном заведении. В результате атаки погиб 21 человек, число пострадавших составило 67.

В том числе в рамках борьбы с последователями деструктивной идеологии в апреле 2019 года сотрудниками центров по противодействию экстремизму МВД была проведена профилактическая работа с молодыми людьми, оправдывавшими и поддерживавшими массовое убийство в школе «Колумбайн» в США.

  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

Деятельность по пресечению терроризма

За последнее время спецслужбы провели ряд операций, направленных на борьбу с терроризмом. В частности, в конце августа сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов в Кабардино-Балкарии.

«В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населённых пунктов Чёрная Речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности», — заявляли в ведомстве.

Специалисты-взрывотехники на месте обезвредили бомбы, находившиеся в тайнике. Поле этого в ходе совместной операции ФСБ и МВД был задержан преступник, изготовивший взрывные устройства. В ФСБ заявили, что он уже был ранее судим за «преступление террористической направленности» и в ходе допроса признался, что собирался совершить теракты в отношении государственных структур и правоохранительных ведомств.

Также в конце лета в Калужской области была разгромлена террористическая ячейка, поддерживавшая ИГ.

«Пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей ресурсное обеспечение международной террористической организации «Исламское государство», — указывалось в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным следствия, в группировке состояло шесть уроженцев стран Центральной Азии, они выполняли указы боевиков по финансовому обеспечению террористов.

В начале августа в Ингушетии сотрудниками ФСБ был ликвидирован террорист, оказавший вооружённое сопротивление при задержании. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), преступник занимался активной вербовкой местных жителей с целью создания ячейки. После этого он намеревался уехать в Сирию.

«Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован», — говорится в релизе НАК.

Сообщалось, что на месте перестрелки было обнаружено взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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