Одна из объявленных ФСБ в розыск женщин может быть мертва - источник

ФСБ России объявила в розыск двух женщин из Северной Осетии. Обе они подозреваются в участии в боевых действиях в Сирии. При этом, по некоторым данным, одна из них может быть мертва. Со ссылкой на источник СМИ утверждают, что женщина погибла год назад на территории арабской республики.

Напомним, что ранее региональное отделение Федеральной службы безопасности опубликовало данное коммюнике: «ФСБ разыскивает двух жительниц Северной Осетии - 33-летнюю Г. Марзоеву и 28-летнюю О. Биченову, за причастность к запрещенным в России международным террористическим организациям».

Источником информации о том, что одна из женщин может быть мертва, является осетинский муфтий. Он рассказал прессе, что объявленная в розыск уроженка Кавказского региона отправилась в Сирию вслед за мужем, который тоже решил присоединиться к боевикам.

Пара бросила все и забрала с собой в Сирию детей. Муж женщины погиб там. Сама она скончалась в одном из сирийских госпиталей от сахарного диабета.

Слова источника приводит портал «Кавказ. Реалии».