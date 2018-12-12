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«Одна из лучших универсальных машин в мире»: какими преимуществами обладает многофункциональный самолёт Су-35

12 декабря 2018, 02:39  •  49 • В России
Минобороны РФ получило сотый по счёту многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорации (ОАК). Директор авиазавода в Комсомольске-на-Амуре Александр Пекарш заявил, что создание этой уникальной машины — результат совместных усилий промышленников и военных специалистов. Су-35 является самым современным серийным боевым самолётом России и пользуется заслуженным успехом на мировом рынке. Как полагают эксперты, в ближайшем будущем машина может стать основным истребителем ВКС. На что способно детище ОКБ Сухого, выяснял RT.
 
Звено истребителей Су-35 в воздухе © Минобороны России
 

Авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина (Комсомольск-на-Амуре) в торжественной обстановке передало Минобороны РФ последнюю партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. В их числе был сотый по счёту экземпляр.

Директор авиазавода Александр Пекарш заявил, что массовое появление Су-35 в ВКС — это результат труда «разработчиков, производителей, служащих и офицеров Министерства обороны РФ».

Су-35С считается самым современным серийным (строевым) боевым самолётом в России. В войска он поставляется с конца 2012 года. В январе 2016-го четыре истребителя были передислоцированы на авиабазу Хмеймим (Латакия) для выполнения боевых задач в Сирии.

Су-35 предназначен для уничтожения всех воздушных, наземных и надводных целей. Он сочетает функции истребителя и бомбардировщика и обладает средствами прорыва современной противовоздушной обороны.

  • Су-35 приземляется на военный аэродром
  • © Минобороны России

«На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших лётчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта. У этой машины очень большое будущее», — сказал замминистра обороны (сейчас — вице-премьер правительства РФ) Юрий Борисов в феврале во время посещения авиазавода в Комсомольске-на-Амуре.

«Большая модернизация»

Су-35 — это продукт непрерывного совершенствования тяжёлого истребителя Су-27, который создавался в ответ на появление в США F-15. От предшественника машине достались уникальная аэродинамическая схема, манёвренность и надёжность.

Программа модернизации Су-27 стартовала в 1983 году. Впервые обновлённая версия самолёта поднялась в воздух 28 июня 1988 года. Прежде всего специалисты ОКБ Сухого стремились усовершенствовать в машине бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), широко используя цифровые технологии, которые позволяют быстрее обрабатывать и передавать информацию.

Су-27М (в специализированной литературе встречается обозначение Т-10М. — RT) получил радиолокационную систему управления вооружения РЛСУ-27. Она включала комплекс связи, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), прицельно-навигационную систему с функцией нашлемного целеуказания.

С 1992 года Су-27М под индексом «Су-35» демонстрировался на международных авиасалонах. В 1994 году арсенал Су-27М пополнился управляемой ракетой средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 разработки МКБ «Вымпел» (Москва). Боеприпас способен поражать цель на дистанции до 110 км. На подвеске самолёта могли разместиться до десяти Р-77.

Однако, как говорилось в материалах Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), специалисты ОКБ Сухого считали необходимым продолжить обновление БРЭО «для обеспечения конкурентоспособности с современными и перспективными зарубежными истребителями».

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«Новый российский истребитель создаётся таким образом, чтобы он мог летать и воевать в условиях, где «классические» истребители (поколения «4+») не могут вести боевые действия. Предусматривается, что «большая модернизация» закроет пробел между самолётами Су-27, построенными или доработанными в рамках «малой модернизации», и авиакомплексом пятого поколения, который должен выйти на рынок в следующем десятилетии (речь идёт о Су-57. — RT)», — отметила ОАК.

  • Многофункциональные истребители Су-34 и истребители Су-35С на авиабазе Хмеймим
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

В 2005 году ОКБ Сухого и Минобороны достигли договорённости о поставках Су-35. Первый лётный образец радикально обновлённого самолёта был собран в 2007 году. 19 февраля 2008 года Су-35 совершил свой первый полёт. Управлял машиной заслуженный лётчик-испытатель РФ Сергей Богдан. 2 октября 2008 года в воздух поднялся второй образец.

Выдающиеся боевые качества

По тактико-техническим характеристикам Су-35С заметно превосходит базовую модель Су-27 и её модернизированную версию, которая проходила испытания в 1980-е и 1990-е годы. Как и обещали в ОКБ Сухого, в машине широко применяются технологии пятого поколения. Конструкторам удалось уменьшить эффективную площадь рассеивания (ЭПР) и радикально улучшить качество БРЭО.

Главное достоинство Су-35 — это многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Н035 «Ирбис», разработанная в стенах НИИП имени В.В. Тихомирова (Жуковский). Детище подмосковных специалистов может обнаруживать и сопровождать до 34 целей на дальности до 400 км.

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Кроме того, Су-35 оснащён самыми современными средствами связи, навигационным оборудованием и комплексом РЭБ. Форма планера и крыльев существенных изменений не претерпела. Однако ресурс конструкции самолёта увеличился в три раза по сравнению с аналогичным показателем Су-27. Су-35 может эксплуатироваться на протяжении 30 лет без проведения капитально-восстановительного ремонта.

Су-35 на четыре тонны тяжелее предшественника (38,8 т), но, несмотря на это, он не утратил великолепные лётные характеристики. На машине установлены турбореактивные двухконтурные двигатели АЛ-41Ф1С («изделие 117С») разработки НПО «Сатурн» (Рыбинск, Ярославская область). Силовой агрегат обладает тягой до 14,5 т и даёт возможность развивать скорость до 2,3 Маха (около 2,5 тыс. км/ч).

В ноябре 2017 года лётчик-испытатель Сергей Богдан рассказал в интервью агентству ТАСС, что Су-35 обладает потрясающей манёвренностью и управляемостью в экстремальных условиях. Эти качества дают российскому истребителю весомые преимущества даже в самом сложном воздушном бою. По словам специалиста, самолёт способен совершать быстрый разворот вокруг своей оси, мгновенно находить цель и проводить атаку.

  • Су-35 выполняет тренировочный полёт
  • © uacrussia.ru

Су-35 снискал славу не только в России, но и за рубежом. В 2015 году Москва заключила с Пекином контракт на поставку 24 единиц общей стоимостью $2,5 млрд. В 2018 году соглашение о продаже 11 истребителей было подписано с Индонезией. В настоящее время ведутся переговоры о возможной поставке 54 машин Пакистану.

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В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что в Су-35 воплотился огромный опыт, накопленный в стенах ОКБ Сухого. По его мнению, инвестиции в глубокую модернизацию Су-27 себя полностью оправдали. В результате совершенствования самолёт получил выдающиеся для четвёртого поколения боевые качества. Эксперт полагает, что Су-35 наряду с Су-30СМ может стать основным строевым истребителем ВКС. 

«Например, боевая нагрузка Су-35 составляет 8 тонн. Самолёт способен применять почти все типы авиационных боеприпасов, включая недорогие бомбы и высокоточные ракеты. ВКС России стали обладателем одной из лучших в мире универсальных машин, способной эффективно прикрывать ударную авиацию, перехватывать вражеские самолёты и уничтожать все виды целей. Очевидно, что подобная машина обладает большим экспортным потенциалом», — резюмировал Корнев.

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