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Одна из акционеров «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала

10 июля 2019, 18:24  •  83 • Украина
Владелица 9% доли грузинского телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе требует уволить Ники Гварамия с поста гендиректора. Об этом сообщил её адвокат Георгий Кавлашвили.
 
@rustavi2 Facebook
 

«Сегодня на собрании мы собираемся поставить вопрос об увольнении директора исходя из создавшейся ситуации. Последнее заявление, на наш взгляд, полностью неприемлемо для журналисткой деятельности и выходит за все рамки», — цитирует юриста Sputnik Грузия.

По его словам, такое поведение дискредитирует канал и вызывает потерю доверия к нему.

Ранее Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

7 июля телеведущий Георгий Габуния оскорбил Путина в эфире «Рустави 2». 

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