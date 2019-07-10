|
Одна из акционеров «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
10 июля 2019, 18:24 • 83 • Украина
Владелица 9% доли грузинского телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе требует уволить Ники Гварамия с поста гендиректора. Об этом сообщил её адвокат Георгий Кавлашвили.
@rustavi2 Facebook
«Сегодня на собрании мы собираемся поставить вопрос об увольнении директора исходя из создавшейся ситуации. Последнее заявление, на наш взгляд, полностью неприемлемо для журналисткой деятельности и выходит за все рамки», — цитирует юриста Sputnik Грузия.
По его словам, такое поведение дискредитирует канал и вызывает потерю доверия к нему.
Ранее Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
7 июля телеведущий Георгий Габуния оскорбил Путина в эфире «Рустави 2».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2019, 09:24
|
09 июля 2019, 00:24
|
05 июля 2019, 14:54
|
08 июля 2019, 11:24
|
07 июля 2019, 19:09
|
05 июля 2019, 02:09
|
06 июля 2019, 20:09