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Одна фраза Киева перевернула всё - МИД России
24 февраля 2022, 18:30 • 535 • Политика
Заявление Киева о возможности восстановления ядерного статуса Украины в корне изменило ситуацию, сообщили в МИД России.
О том, что Украина может обзавестись ядерным оружием, сказали сразу двое: президент Украины Владимир Зеленский и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Зеленский пригрозил выйти из договорённостей, предусмотренных Будапештским меморандумом, по которому Киев отказался от ядерного оружия. Кулеба сделал похожее заявление. Глава МИД Украины оповестил, что Киев в своё время лишился ядерного вооружения из-за давления США и России, поэтому Вашингтон якобы "обязан" Украине.
Потом Кулеба "сдал назад" и стал утверждать, что Киев не собирается обзаводиться ядерным оружием. Но поздно: эти заявления уже услышали в Москве.
— сказали в МИД России.
- уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент России Владимир Путин тоже обратил внимание на слова Зеленского и Кулебы и предупредил о ядерной угрозе, которая была анонсирована Украиной. По его мнению, тогда ситуация в мире изменится кардинальным образом, а потому Россия не может не реагировать.
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