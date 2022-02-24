Одна фраза Киева перевернула всё - МИД России

Заявление Киева о возможности восстановления ядерного статуса Украины в корне изменило ситуацию, сообщили в МИД России.

О том, что Украина может обзавестись ядерным оружием, сказали сразу двое: президент Украины Владимир Зеленский и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Зеленский пригрозил выйти из договорённостей, предусмотренных Будапештским меморандумом, по которому Киев отказался от ядерного оружия. Кулеба сделал похожее заявление. Глава МИД Украины оповестил, что Киев в своё время лишился ядерного вооружения из-за давления США и России, поэтому Вашингтон якобы "обязан" Украине.

Потом Кулеба "сдал назад" и стал утверждать, что Киев не собирается обзаводиться ядерным оружием. Но поздно: эти заявления уже услышали в Москве.

Слова Киева о желании вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию,

— сказали в МИД России.

Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю,

- уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин тоже обратил внимание на слова Зеленского и Кулебы и предупредил о ядерной угрозе, которая была анонсирована Украиной. По его мнению, тогда ситуация в мире изменится кардинальным образом, а потому Россия не может не реагировать.