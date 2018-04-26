ОДКБ укрепляет южный фланг

Южные рубежи бывшего СССР – сфера интересов России и её партнёров

Военная операции в Сирии, эскалация активности запрещённого в России «Исламского государства» (ИГ) в Афганистане вынуждают Россию и её союзников в Центральной Азии серьёзно отнестись к угрозам на южных рубежах бывшего СССР, которые Россия с полным основанием считает сферой своих интересов и интересов своих партнёров. Поэтому проводятся визиты, готовятся учения, подписываются соглашения. Так, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

21 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании в Казани Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ, где присутствовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщил о проведении командно-штабных учений объединённой системы ПВО «Региональная безопасность - 2018».

23 апреля в Минске состоялось заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества, на котором оговаривались риски, связанные с обострением ситуации в ирако-сирийской, афгано-пакистанской зонах. Постпредам была представлена информация о деятельности Антитеррористического центра СНГ.

24 апреля министр обороны России Сергей Шойгу выступил на совещании Совета министров обороны (СМО) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине. Шойгу отметил: «Минобороны РФ принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территорию стран ОДКБ в Центральной Азии. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой. Оказываем помощь нашим партнерам в регионе в укреплении боевых возможностей вооруженных сил, совместно планируем их применение».

Принимая во внимание политику Запада в Сирии, Шойгу отметил, что более чем 15-летнее присутствие в Афганистане США и НАТО так и не привело к нормализации обстановки. «По сути, – сказал Шойгу, – они стремятся на любых условиях закрепиться в стране в целях наращивания своего влияния на государства Центрально-Азиатского региона. При этом проводимая Вашингтоном политика фактически способствует активизации террористической деятельности на севере Афганистана... Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГ, их количество сегодня достигает 4,5 тыс. человек. Афганский конфликт нельзя завершить на поле боя. Для его решения необходимы новые, нестандартные подходы. Следует задействовать потенциал всех региональных стран и международных организаций, включая ШОС».

На сентябрь запланировано совместное учение «Иссык-Куль – Антитеррор-2018» с привлечением различных силовых структур ОДКБ. Учения будут проходить на территории Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Кроме того, оговариваются поставки современных оборонительных систем в страны ОДКБ.

Несколько дней назад мажилис Республики Казахстан одобрил ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 18 июня 2004 года. Протокол был подписан 19 декабря 2012 года в Москве главами государств-членов ОДКБ.

Зампредседателя КНБ Казахстана Марат Осипов пояснил: «В новой редакции четко прописано определение лица, допустившего несанкционированное распространение секретной информации. В любом случае совершение такого нарушения находится под юрисдикцией того государства, гражданином которого является данное лицо». Предусмотрена также возможность присоединения к протоколу иных субъектов международного права по решению Совета коллективной безопасности.

Наконец, на прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил присоединение страны к соглашению о создании Совета глав подразделений финансовой разведки СНГ. «Президент Узбекистана поручил МИД Узбекистана направить в исполнительный комитет СНГ соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения страны к указанному документу», – отметили в Минюсте. Соглашение было подписано в декабре 2012 года на саммите СНГ в Ашхабаде.