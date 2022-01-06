ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане

Российские десантники приступили к выполнению миротворческой миссии в Республике Казахстан. В ближайшее время к ним присоединятся коллеги из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности, Армении, Белоруссии, Таджикистана.

От момента принятия соответствующего решения Советом коллективной безопасности ОДКБ до появления миротворцев в Казахстане прошло около полусуток.

Если вчерашний день, 5 января, прошел под знаком ужасающего в своей стремительности обрушения ситуации в республике и апокалиптических прогнозов многочисленных экспертов, то новый день изменил все — и снова зазвучал знакомый лейтмотив "Путин опять всех переиграл".

Дать квалифицированную оценку казахстанским событиям, разобраться в их подоплеке и хитросплетениях еще предстоит специалистам по региону. Но даже без глубокого знания местных реалий можно отметить несколько ключевых моментов.

В целом события поначалу развивались по уже хорошо знакомому — по многочисленным прошлым примерам — сценарию цветных революций: народ, доведенный до края и стремящийся к достойной жизни (ставший уже классикой украинский мем про "кружевные трусики и ЕС" тут был сменен местным "хотим жить как в Швеции и Норвегии"), вышел на улицы и призвал власти к ответу.

Однако скорость эскалации и молниеносный переход к насилию с захватом оружия, нападениями на важнейшие элементы инфраструктуры (включая аэропорт и медицинские учреждения), обезглавливаниями правоохранителей выдали куда более высокий, нежели обычно в подобных ситуациях, уровень агрессии и одновременно организации боевиков. Это не просто бесчинствующее мародерство под сурдинку уличных беспорядков, хотя последнего тоже хватает, конечно. Слова казахстанского президента о "террористических бандах" даже в малейшей степени не выглядят преувеличением. А это автоматически ставит вопрос о силах, которые их финансируют, тренируют и руководят ими.

Ну и, наконец, невозможно игнорировать удивительное совпадение: Казахстан вспыхнул и оказался на грани государственного обрушения за несколько дней до переговоров России с НАТО о гарантиях безопасности и отказе альянса от приближения к нашим границам.

В общем, ничего удивительного, что к вечеру 5 января массово зазвучали мрачные, разочарованные, а в некоторых случаях и злорадные голоса, констатировавшие, что России просто нечем ответить на дестабилизацию своих важнейших партнеров, союзников и соседей.

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Но внезапно выяснилось, что ответить-таки есть чем. Эффект оказался тем более впечатляющим, что этим оказалась ОДКБ — мертворожденное дитя постсоветского внешнеполитического строительства. Российское руководство многие годы упорно пыталось вдохнуть в него жизнь. И процесс вроде как даже шел, особенно в последнее время стали заметны оживление и активизация организации. Но ОДКБ все равно вызывал по преимуществу пренебрежительную или ироничную реакцию, поскольку в ней видели исключительно формально-бумажную структуру.

Что ж, на глазах всего мира ОДКБ получает боевое крещение. Происходящее тем более впечатляет, поскольку речь идет о помощи важнейшей стране региона, которая столкнулась с кризисом, ставящим под угрозу ни много ни мало ее государственность. При этом абсолютно все постсоветские страны, но особенно Среднеазиатского региона, конечно, не могут не примерять на себя аналогичные сценарии. И не осознавать ясно и отчетливо, что они не более чем разменная монета в антироссийских геополитических раскладах. Кукловодам той стороны их не жалко пустить в расход — и тогда они останутся один на один с адом, что вчера творился (и кое-где продолжается и сегодня) на улицах казахстанских городов.

Вот только прямо сейчас события показывают, что Казахстан не остался один на один с кризисом. Да, ему предстоит самому справляться с главным вызовом, но теперь рядом с ним будут союзники, которые прикроют спину, гарантируя безопасность стратегических объектов. И для других стран региона эта дверь тоже открыта.

Коллективная безопасность на постсоветском пространстве в одночасье перестала быть виртуальной концепцией, а превратилась в самую что ни на есть практическую реальность.